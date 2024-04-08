Курганские власти начали принимать заявки на компенсацию от пострадавших в паводок

Губернатор Шумков: курганцам, чьи дома затопило, выплатят по 10 тысяч рублей

09 апреля 2024 в 02:07 Размер текста - 17 +

В потенциально опасной зоне — более 60 территорий региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жителям Курганской области, чьи дома будут подтоплены, выплатят по 10 тысяч рублей. На территории уже стартовал прием соответствующих заявок, сообщил губернатор региона Вадим Шумков. «Мы сегодня начинаем принимаем заявки для тех жителей, чьи дома уже подтоплены. Это небольшие выплаты, по 10 тысяч рублей. Все остальное — будет потом. Для того, чтобы выплачивать другие суммы, необходимо будет вводить или не вводить режим федерального ЧС», — пояснил Вадим Шумков в интервью РБК. Губернатор ранее призвал все население, проживающее в населенных пунктах в районе поймы Тобола, эвакуироваться, не дожидаясь прихода «большой воды». Ожидается подъем до 11 метров и выше. Все школы Кургана перевели на дистанционный режим работы. В ближайшие дни в городе может затопить водозаборные сооружения, предупреждал гендиректор АО «Водный союз» Владимир Овсянников. Всего в зоне риска находятся 62 населенных пункта области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Курганской области, чьи дома будут подтоплены, выплатят по 10 тысяч рублей. На территории уже стартовал прием соответствующих заявок, сообщил губернатор региона Вадим Шумков. «Мы сегодня начинаем принимаем заявки для тех жителей, чьи дома уже подтоплены. Это небольшие выплаты, по 10 тысяч рублей. Все остальное — будет потом. Для того, чтобы выплачивать другие суммы, необходимо будет вводить или не вводить режим федерального ЧС», — пояснил Вадим Шумков в интервью РБК. Губернатор ранее призвал все население, проживающее в населенных пунктах в районе поймы Тобола, эвакуироваться, не дожидаясь прихода «большой воды». Ожидается подъем до 11 метров и выше. Все школы Кургана перевели на дистанционный режим работы. В ближайшие дни в городе может затопить водозаборные сооружения, предупреждал гендиректор АО «Водный союз» Владимир Овсянников. Всего в зоне риска находятся 62 населенных пункта области.