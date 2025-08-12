Шестеро мигрантов сбежали из изолятора на Кубани

Шесть иностранных граждан сбежали из изолятора временного содержания в Гулькевичском районе Краснодарского края, их разыскивает полиция. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Пятерых сбежавших удалось задержать в Краснодаре — их доставили в отдел полиции Гулькевичского района, где в отношении нарушителей были составлены административные материалы по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Поиски последнего иностранца продолжаются, отмечает aif.ru. Для этого задействованы силы уголовного розыска, осуществляется проверка возможных мест пребывания беглеца, опрашиваются свидетели и устанавливаются его контакты.
Ранее подобные инциденты уже происходили в регионе. Иностранец, подлежавший депортации, сбежал из центра временного содержания ОМВД России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.