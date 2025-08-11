11 августа 2025

Воздух в Тюменской области станет опасным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предупреждение для тюменцев о примесях в воздухе действует до 7 утра 12 августа
Предупреждение для тюменцев о примесях в воздухе действует до 7 утра 12 августа Фото:

На территории Тюменской области ожидается рассеивание вредных примесей в воздухе в период до раннего утра 12 августа. Об этом сообщает в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! С 19:00 11.08.2025 до 07:00 12.08.2025 на территории Тюменской области прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.

Ранее в Тюмени наблюдалось опасное содержание мелких частиц в воздухе. Их концентрация превысила норму в 1,6 раза.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории Тюменской области ожидается рассеивание вредных примесей в воздухе в период до раннего утра 12 августа. Об этом сообщает в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! С 19:00 11.08.2025 до 07:00 12.08.2025 на территории Тюменской области прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении. Ранее в Тюмени наблюдалось опасное содержание мелких частиц в воздухе. Их концентрация превысила норму в 1,6 раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...