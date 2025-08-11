Воздух в Тюменской области станет опасным

Предупреждение для тюменцев о примесях в воздухе действует до 7 утра 12 августа
На территории Тюменской области ожидается рассеивание вредных примесей в воздухе в период до раннего утра 12 августа. Об этом сообщает в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! С 19:00 11.08.2025 до 07:00 12.08.2025 на территории Тюменской области прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.
Ранее в Тюмени наблюдалось опасное содержание мелких частиц в воздухе. Их концентрация превысила норму в 1,6 раза.
