Бойцы России за сутки уничтожили около 1 415 украинских военных, заявили в Минобороны
За последние сутки российские подразделения ПВО уничтожили шесть авиационных бомб и 179 дронов противника в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российские средства ПВО сбили за сутки шесть управляемых авиабомб и 179 беспилотников самолетного типа», — отметили в ведомстве. За этот же промежуток времени ВС РФ ликвидировали порядка 1 415 военнослужащих украинской армии. Также они ударили по предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) на территории противника.
