Курганских судей и их семьи эвакуируют из зон подтопления

09 апреля 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Судей и их семьи будут эвакуировать из подтопляемых территорий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганских судей, работников аппаратов судов и их семьи эвакуируют из зон подтопления. Об этом сообщается в официальном telegram-канале судебной системы Курганской области. «Председателям районных судов, начальнику Управления Судебного департамента в Курганской области В. Ю. Пахомову и начальнику Управления по обеспечению деятельности мировых судей А. М. Лаврентьеву поручено оказать необходимое содействие в эвакуации судей, работников аппаратов судов и членов их семей», — говорится в обращении председателя Курганского областного суда Андреем Роотом. Также будет оказано содействие в их размещении для временного пребывания. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка. По данным прогноза, уровень воды может подняться выше 11 метров. Четвертые сутки в регионе идет эвакуация граждан из подтопляемых территорий, работают пункты временного размещения. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции агентства. Хронология последних четырех дней — здесь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганских судей, работников аппаратов судов и их семьи эвакуируют из зон подтопления. Об этом сообщается в официальном telegram-канале судебной системы Курганской области. «Председателям районных судов, начальнику Управления Судебного департамента в Курганской области В. Ю. Пахомову и начальнику Управления по обеспечению деятельности мировых судей А. М. Лаврентьеву поручено оказать необходимое содействие в эвакуации судей, работников аппаратов судов и членов их семей», — говорится в обращении председателя Курганского областного суда Андреем Роотом. Также будет оказано содействие в их размещении для временного пребывания. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка. По данным прогноза, уровень воды может подняться выше 11 метров. Четвертые сутки в регионе идет эвакуация граждан из подтопляемых территорий, работают пункты временного размещения. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции агентства. Хронология последних четырех дней — здесь.