Курганских судей и их семьи эвакуируют из зон подтопления

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Судебное заседание по уголовному делу росгвардейца, сбившего ребенка. Курган, судебное заседание, судья, суд
Судей и их семьи будут эвакуировать из подтопляемых территорий Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Курганских судей, работников аппаратов судов и их семьи эвакуируют из зон подтопления. Об этом сообщается в официальном telegram-канале судебной системы Курганской области.

«Председателям районных судов, начальнику Управления Судебного департамента в Курганской области В. Ю. Пахомову и начальнику Управления по обеспечению деятельности мировых судей А. М. Лаврентьеву поручено оказать необходимое содействие в эвакуации судей, работников аппаратов судов и членов их семей», — говорится в обращении председателя Курганского областного суда Андреем Роотом. Также будет оказано содействие в их размещении для временного пребывания.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка. По данным прогноза, уровень воды может подняться выше 11 метров. Четвертые сутки в регионе идет эвакуация граждан из подтопляемых территорий, работают пункты временного размещения. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции агентства. Хронология последних четырех дней — здесь.

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Курганских судей, работников аппаратов судов и их семьи эвакуируют из зон подтопления. Об этом сообщается в официальном telegram-канале судебной системы Курганской области. «Председателям районных судов, начальнику Управления Судебного департамента в Курганской области В. Ю. Пахомову и начальнику Управления по обеспечению деятельности мировых судей А. М. Лаврентьеву поручено оказать необходимое содействие в эвакуации судей, работников аппаратов судов и членов их семей», — говорится в обращении председателя Курганского областного суда Андреем Роотом. Также будет оказано содействие в их размещении для временного пребывания. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка. По данным прогноза, уровень воды может подняться выше 11 метров. Четвертые сутки в регионе идет эвакуация граждан из подтопляемых территорий, работают пункты временного размещения. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции агентства. Хронология последних четырех дней — здесь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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