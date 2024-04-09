В Тюмени планируют построить поликлиники с помощью инвесторов

В Тюмени в районах Мыс и Дом обороны планируют построить новые поликлиники с помощью инвесторов. Информация об этом представлена в документах, опубликованных на сайте инвестиционного портала региона. Заключать соглашения по объектам планируется в 2027 году.
«Поликлиника в районе Дом обороны, поликлиника в районе Мыс. Краткое описание сути проекта: создание и эксплуатация поликлиники с возможностью организации дневного стационара для взрослого и детского населения, требуется разработка ПСД. Планируемый год заключения соглашения: 2027», — указано в документе.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на месте Червишевского рынка построят новый ЖК. Башни высотой в 14 и 23 этажей появятся в 2025 году.
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В Тюмени в районах Мыс и Дом обороны планируют построить новые поликлиники с помощью инвесторов. Информация об этом представлена в документах, опубликованных на сайте инвестиционного портала региона. Заключать соглашения по объектам планируется в 2027 году. «Поликлиника в районе Дом обороны, поликлиника в районе Мыс. Краткое описание сути проекта: создание и эксплуатация поликлиники с возможностью организации дневного стационара для взрослого и детского населения, требуется разработка ПСД. Планируемый год заключения соглашения: 2027», — указано в документе. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на месте Червишевского рынка построят новый ЖК. Башни высотой в 14 и 23 этажей появятся в 2025 году.