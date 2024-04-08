08 апреля 2024

В Салехарде сдали первую новостройку, а убийцу отправили в тюрьму: события 9 апреля в ЯНАО

В микрорайоне окружной столицы достроили первую многоэтажку
© Служба новостей «URA.RU»
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В столице Ямала строят новые многоквартирные дома Фото:

В Салехарде закончили строительство нового дома в микрорайоне Обдорском. Тем временем суд окружной столицы приговорил к 12 годам лишения свободы преступника, убившего местного жителя. Об этих и других событиях в округе 9 апреля читайте в материале URA.RU.

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В Салехарде закончили строительство нового дома в микрорайоне Обдорском. Тем временем суд окружной столицы приговорил к 12 годам лишения свободы преступника, убившего местного жителя. Об этих и других событиях в округе 9 апреля читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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