В Салехарде сдали первую новостройку, а убийцу отправили в тюрьму: события 9 апреля в ЯНАО

В столице Ямала строят новые многоквартирные дома
В Салехарде закончили строительство нового дома в микрорайоне Обдорском. Тем временем суд окружной столицы приговорил к 12 годам лишения свободы преступника, убившего местного жителя. Об этих и других событиях в округе 9 апреля читайте в материале URA.RU.
- В Обдорском микрорайоне окружной столицы достроили первый многоэтажный дом. Новостройка рассчитана на 148 квартир. К лету застройщики сдадут еще два новых дома.
- В Салехарде суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима горожанина за убийство собутыльника. Мужчина зарезал горожанина в ходе пьяного конфликта.
- Дума Приуральского района проголосовала против объединения с Лабытнанги. Депутаты единогласно высказали свою позицию.
- Глава Красноселькупского района обратился к депутатам районной думы с просьбой перенести голосование по вопросу объединения с Пуровским районом. Мэр Юрий Фишер пытается показать окружным властям, что не отказывается от идеи объединения, но ее необходимо тщательно проработать.
- Ямальские ученые объединились со специалистами из МГУ для разработки модели изучения изменений климата в регионе. Геоэкологи изучают состояние почвы, чтобы предотвратить размытие автодорог.
- Научные сотрудники «Центра изучения Арктики» установили высокую степень загрязнения устья реки Котутаяха. Нефтепродукты попадают в водоем с территории Восточно-Пякутинского нефтегазоконденсатного месторождения.
- Администрация села Халясавэй Пуровского района остро нуждается в кадрах. Чиновникам готовы предложить заработную плату в размере от 50 до 100 тысяч рублей в месяц.
- Квалификационная коллегия судей региона ищет председателя Ямальского районного суда. Вакантная должность открыта до 30 апреля 2024 года.
- Ямальские участники военной спецоперации смогут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Пластиковая карта представляет собой единый носитель информации и действует бессрочно по всей стране.
- В Салехарде на 71-м году жизни умер заслуженный врач России Евгений Зайцев. Анестезиолог-реаниматолог более 30 лет проработал в окружной больнице Ямала.
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