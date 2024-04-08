В Салехарде сдали первую новостройку, а убийцу отправили в тюрьму: события 9 апреля в ЯНАО

В микрорайоне окружной столицы достроили первую многоэтажку

09 апреля 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

В Салехарде закончили строительство нового дома в микрорайоне Обдорском. Тем временем суд окружной столицы приговорил к 12 годам лишения свободы преступника, убившего местного жителя. Об этих и других событиях в округе 9 апреля читайте в материале URA.RU.