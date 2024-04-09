Упрдор «Южный Урал» отправил в Курганскую область 35 машин для борьбы с паводком

10 апреля 2024 в 07:50 Размер текста - 17 +

Управление направило самосвалы и землеройную технику (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Управление дорог «Южный Урал» перераспределило в Курганскую область около 35 машин спецтехники для борьбы с наводнением. Об этом сообщил начальник управления Владимир Муравьев. «Учитывая тяжелую ситуацию, которая прогнозируется в Курганской области, перераспределяем в помощь властям региона порядка 35 машин (землеройная техника, самосвалы). На данный момент организовано перемещение в те места, где эти машины необходимы», — приводит ТАСС слова Муравьева. Начальник управления отметил, что техника направлена вместе с мастерами, которые позволят использовать ее максимально оперативно, а также перераспределять машины на те участки, где они будут наиболее полезны. «В случае необходимости эту технику также используют для строительства новых защитных сооружений. Прогнозируем, что вся эта работа займет около полутора или двух недель», — добавил Муравьев. Сообщалось, что в Курганскую область дополнительно прибыли силы МЧС России в количестве 100 человек и 31 единицы техники для проведения эвакуации. Также для борьбы с паводками отправились спасатели из ХМАО и ЯНАО, а из Ивановской области в Курган направился самолет Ил-76, на борту которого 120 специалистов и одна единица техники аэромобильной группировки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Управление дорог «Южный Урал» перераспределило в Курганскую область около 35 машин спецтехники для борьбы с наводнением. Об этом сообщил начальник управления Владимир Муравьев. «Учитывая тяжелую ситуацию, которая прогнозируется в Курганской области, перераспределяем в помощь властям региона порядка 35 машин (землеройная техника, самосвалы). На данный момент организовано перемещение в те места, где эти машины необходимы», — приводит ТАСС слова Муравьева. Начальник управления отметил, что техника направлена вместе с мастерами, которые позволят использовать ее максимально оперативно, а также перераспределять машины на те участки, где они будут наиболее полезны. «В случае необходимости эту технику также используют для строительства новых защитных сооружений. Прогнозируем, что вся эта работа займет около полутора или двух недель», — добавил Муравьев. Сообщалось, что в Курганскую область дополнительно прибыли силы МЧС России в количестве 100 человек и 31 единицы техники для проведения эвакуации. Также для борьбы с паводками отправились спасатели из ХМАО и ЯНАО, а из Ивановской области в Курган направился самолет Ил-76, на борту которого 120 специалистов и одна единица техники аэромобильной группировки.