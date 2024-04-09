09 апреля 2024

В Тюменской области отчим изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу

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В суде тюменец отрицал свою вину и утверждал, что все доказательства по делу сфальсифицированы Фото:

В Тюменской области пьяный отчим изнасиловал падчерицу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. В суде тюменец отрицал свою вину и утверждал, что все доказательства по делу сфальсифицированы.

«С целью удовлетворения своих половых потребностей, осознавая, что действует против воли и согласия заведомо для него несовершеннолетней, повалил ее на кровать и с применением силы снял одежду, схватил своей левой рукой кисти ее обеих рук и совершил с ней иные насильственные действия сексуального характера. На этом Т. не остановился и в другой день, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил с ней половое сношение против ее воли и согласия», — сообщили в пресс-службе.

Тюменец утверждал, что он занимался воспитанием девочки: мужчина якобы не отпускал падчерицу гулять из-за того, что девочка его обманывала. Суд назначил отчиму 8,3 лет колонии строгого режима.

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В Тюменской области пьяный отчим изнасиловал падчерицу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. В суде тюменец отрицал свою вину и утверждал, что все доказательства по делу сфальсифицированы. «С целью удовлетворения своих половых потребностей, осознавая, что действует против воли и согласия заведомо для него несовершеннолетней, повалил ее на кровать и с применением силы снял одежду, схватил своей левой рукой кисти ее обеих рук и совершил с ней иные насильственные действия сексуального характера. На этом Т. не остановился и в другой день, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил с ней половое сношение против ее воли и согласия», — сообщили в пресс-службе. Тюменец утверждал, что он занимался воспитанием девочки: мужчина якобы не отпускал падчерицу гулять из-за того, что девочка его обманывала. Суд назначил отчиму 8,3 лет колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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