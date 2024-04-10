Общественная палата: ВСУ охотятся на российских журналистов ради премий

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ВСУ охотятся на российских журналистов Фото:
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ВСУ специально атакуют российских журналистов, чтобы получить премии за их убийство или ранение. Об этом рассказал первый зампред комиссии по развитию массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич.

«[ВСУ] получают отдельные премии за каждого убитого российского журналиста <…> Частично такие выплаты есть и за каждого раненого», — передает ТАСС слова Малькевича.

По его мнению, украинские бойцы были в курсе, что бьют по мирной группе. На журналистах были жилеты с надписью «Пресса». Таким образом, ВСУ мешают российским журналистам сообщать правдивую информацию, добавил Малькевич.

Ранее, 10 апреля, журналисты ВГТРК попали под обстрел ВСУ. По данным источника «Известий», оператор был ранен, а корреспондент получил контузию. Съемочную группу эвакуировали в Луганск.

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ВСУ специально атакуют российских журналистов, чтобы получить премии за их убийство или ранение. Об этом рассказал первый зампред комиссии по развитию массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич. «[ВСУ] получают отдельные премии за каждого убитого российского журналиста <…> Частично такие выплаты есть и за каждого раненого», — передает ТАСС слова Малькевича. По его мнению, украинские бойцы были в курсе, что бьют по мирной группе. На журналистах были жилеты с надписью «Пресса». Таким образом, ВСУ мешают российским журналистам сообщать правдивую информацию, добавил Малькевич. Ранее, 10 апреля, журналисты ВГТРК попали под обстрел ВСУ. По данным источника «Известий», оператор был ранен, а корреспондент получил контузию. Съемочную группу эвакуировали в Луганск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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