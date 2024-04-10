Общественная палата: ВСУ охотятся на российских журналистов ради премий

ВСУ специально атакуют российских журналистов, чтобы получить премии за их убийство или ранение. Об этом рассказал первый зампред комиссии по развитию массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич.
«[ВСУ] получают отдельные премии за каждого убитого российского журналиста <…> Частично такие выплаты есть и за каждого раненого», — передает ТАСС слова Малькевича.
По его мнению, украинские бойцы были в курсе, что бьют по мирной группе. На журналистах были жилеты с надписью «Пресса». Таким образом, ВСУ мешают российским журналистам сообщать правдивую информацию, добавил Малькевич.
Ранее, 10 апреля, журналисты ВГТРК попали под обстрел ВСУ. По данным источника «Известий», оператор был ранен, а корреспондент получил контузию. Съемочную группу эвакуировали в Луганск.
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