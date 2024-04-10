Попавшие под обстрел ВСУ журналисты вышли на связь

Журналисты ВГТРК, которые попали под обстрел армии Украины, вышли на связь. Это следует из поста в telegram-канале «Вести Луганск».
«Наша съемочная группа попала под обстрел во время съемок на кременском направлении. <…> Мы продолжаем держать связь с группой», — сообщили представители ВГТРК. Также отмечено, что член съемочной группы, корреспондент Артем Юндас, получил контузию.
Сейчас журналисты ГТРК едут в Луганск. Об этом сообщил руководитель ГТРК «Луганск» Николай Долгачев «Известиям». Он также заявил, что команде будет оказана медицинская помощь.
Ранее журналисты ВГТРК попали под обстрел ВСУ в районе Кременной в ЛНР. Отмечалось, что оператор съемочной группы получил ранение.
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