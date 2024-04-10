Попавшие под обстрел ВСУ журналисты вышли на связь

10 апреля 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Команда ВГТРК попала под обстрел ВСУ в ЛНР Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Журналисты ВГТРК, которые попали под обстрел армии Украины, вышли на связь. Это следует из поста в telegram-канале «Вести Луганск». «Наша съемочная группа попала под обстрел во время съемок на кременском направлении. <…> Мы продолжаем держать связь с группой», — сообщили представители ВГТРК. Также отмечено, что член съемочной группы, корреспондент Артем Юндас, получил контузию. Сейчас журналисты ГТРК едут в Луганск. Об этом сообщил руководитель ГТРК «Луганск» Николай Долгачев «Известиям». Он также заявил, что команде будет оказана медицинская помощь. Ранее журналисты ВГТРК попали под обстрел ВСУ в районе Кременной в ЛНР. Отмечалось, что оператор съемочной группы получил ранение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналисты ВГТРК, которые попали под обстрел армии Украины, вышли на связь. Это следует из поста в telegram-канале «Вести Луганск». «Наша съемочная группа попала под обстрел во время съемок на кременском направлении. <…> Мы продолжаем держать связь с группой», — сообщили представители ВГТРК. Также отмечено, что член съемочной группы, корреспондент Артем Юндас, получил контузию. Сейчас журналисты ГТРК едут в Луганск. Об этом сообщил руководитель ГТРК «Луганск» Николай Долгачев «Известиям». Он также заявил, что команде будет оказана медицинская помощь. Ранее журналисты ВГТРК попали под обстрел ВСУ в районе Кременной в ЛНР. Отмечалось, что оператор съемочной группы получил ранение.