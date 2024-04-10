Попавшие под обстрел ВСУ журналисты вышли на связь

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Вооруженные силы Украины. stock, миномет, всу,  stock
Команда ВГТРК попала под обстрел ВСУ в ЛНР Фото:
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Журналисты ВГТРК, которые попали под обстрел армии Украины, вышли на связь. Это следует из поста в telegram-канале «Вести Луганск».

«Наша съемочная группа попала под обстрел во время съемок на кременском направлении. <…> Мы продолжаем держать связь с группой», — сообщили представители ВГТРК. Также отмечено, что член съемочной группы, корреспондент Артем Юндас, получил контузию.

Сейчас журналисты ГТРК едут в Луганск. Об этом сообщил руководитель ГТРК «Луганск» Николай Долгачев «Известиям». Он также заявил, что команде будет оказана медицинская помощь.

Ранее журналисты ВГТРК попали под обстрел ВСУ в районе Кременной в ЛНР. Отмечалось, что оператор съемочной группы получил ранение.

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Журналисты ВГТРК, которые попали под обстрел армии Украины, вышли на связь. Это следует из поста в telegram-канале «Вести Луганск». «Наша съемочная группа попала под обстрел во время съемок на кременском направлении. <…> Мы продолжаем держать связь с группой», — сообщили представители ВГТРК. Также отмечено, что член съемочной группы, корреспондент Артем Юндас, получил контузию. Сейчас журналисты ГТРК едут в Луганск. Об этом сообщил руководитель ГТРК «Луганск» Николай Долгачев «Известиям». Он также заявил, что команде будет оказана медицинская помощь. Ранее журналисты ВГТРК попали под обстрел ВСУ в районе Кременной в ЛНР. Отмечалось, что оператор съемочной группы получил ранение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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