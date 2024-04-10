Тюменских охотников призвали провести вакцинацию

В Тюменской области проводят бесплатную вакцинацию против птичьего гриппа

10 апреля 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Чтобы не повторилось ЧП 2021 года, тюменцам нужно привить всю птицу Фото: Денис Моргунов © URA.RU В связи с открытием сезона охоты и миграцией дикой птицы тюменских охотников призывают вакцинировать как пернатых, живущих на подворьях, так и уток, которых используют в качестве приманок. Об этом в своем telegram-канале сообщает управление ветеринарии региона. «Учитывая весеннюю миграцию дикой перелетной птицы, напоминаем, что угроза возникновения высокопатогенного гриппа птиц (ВГП) на территории Тюменской области остается высокой. Заболевание характеризуется потенциально высокой опасностью возбудителя для человека. Основным источником вируса в природе являются водоплавающие птицы. В целях исключения возможности передачи гриппа от дикой птицы к домашней, охотникам необходимо провести вакцинацию всей птицы имеющейся в подворьях, в особенности подсадных (манных) уток», — сообщили в управлении. Там отметили, что процедура проводится бесплатно, равно как и обследование птиц на вирус. Услугу можно получить в районных государственных ветслужбах по месту жительства. Грипп птиц громче всего заявил о себе в Тюменской области в 2021 году. Тогда он поразил поголовье куриц на территории Боровской птицефабрики. В итоге всех пернатых пришлось сжечь, а на подворьях у обычных жителей изымали птицу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В связи с открытием сезона охоты и миграцией дикой птицы тюменских охотников призывают вакцинировать как пернатых, живущих на подворьях, так и уток, которых используют в качестве приманок. Об этом в своем telegram-канале сообщает управление ветеринарии региона. «Учитывая весеннюю миграцию дикой перелетной птицы, напоминаем, что угроза возникновения высокопатогенного гриппа птиц (ВГП) на территории Тюменской области остается высокой. Заболевание характеризуется потенциально высокой опасностью возбудителя для человека. Основным источником вируса в природе являются водоплавающие птицы. В целях исключения возможности передачи гриппа от дикой птицы к домашней, охотникам необходимо провести вакцинацию всей птицы имеющейся в подворьях, в особенности подсадных (манных) уток», — сообщили в управлении. Там отметили, что процедура проводится бесплатно, равно как и обследование птиц на вирус. Услугу можно получить в районных государственных ветслужбах по месту жительства. Грипп птиц громче всего заявил о себе в Тюменской области в 2021 году. Тогда он поразил поголовье куриц на территории Боровской птицефабрики. В итоге всех пернатых пришлось сжечь, а на подворьях у обычных жителей изымали птицу.