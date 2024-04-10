10 апреля 2024

Мошенники, под видом «сотрудников ФСБ», выманили миллионы рублей у жителей ЯНАО

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От действий мошенников пострадали жители Надыма и Тазовского Фото:

В ЯНАО от действий мошенников, представлявшихся «сотрудниками ФСБ», пострадали жители Надыма, Тазовского и Нового Уренгоя. Так, надымчанка лишилась около 4,5 миллионов рублей, поддавшись на уговоры «представителя силовой структуры», сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Жительнице Надыма позвонили неизвестные, представившись руководством ООО „Надымавиасервис“, а также сотрудниками ФСБ, сообщили, что преступники пытаются незаконно оформить кредит на ее имя. Используя интернет приложение „Mir Pay“, она перевела за один день 4,5 миллиона рублей на счета мошенников», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.

От подобных действий пострадали жители Тазовского и Нового Уренгоя, их совокупный ущерб составил около 4 миллионов рублей. Мошенники связывались с пострадавшими через мессенджер.

Злоумышленники обманывают ямальцев и с помощью известных уловок, предлагая подзаработать на инвестициях. Так, житель Салехарда лишился около 1 миллиона 400 тысяч рублей, переведя их на неизвестные счета в течение 19 дней.

В прокуратуре обращают внимание, что так называемых «защищенных счетов» не существует. Представители силовых структур не связываются с гражданами через мессенджеры.

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В ЯНАО от действий мошенников, представлявшихся «сотрудниками ФСБ», пострадали жители Надыма, Тазовского и Нового Уренгоя. Так, надымчанка лишилась около 4,5 миллионов рублей, поддавшись на уговоры «представителя силовой структуры», сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Жительнице Надыма позвонили неизвестные, представившись руководством ООО „Надымавиасервис“, а также сотрудниками ФСБ, сообщили, что преступники пытаются незаконно оформить кредит на ее имя. Используя интернет приложение „Mir Pay“, она перевела за один день 4,5 миллиона рублей на счета мошенников», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. От подобных действий пострадали жители Тазовского и Нового Уренгоя, их совокупный ущерб составил около 4 миллионов рублей. Мошенники связывались с пострадавшими через мессенджер. Злоумышленники обманывают ямальцев и с помощью известных уловок, предлагая подзаработать на инвестициях. Так, житель Салехарда лишился около 1 миллиона 400 тысяч рублей, переведя их на неизвестные счета в течение 19 дней. В прокуратуре обращают внимание, что так называемых «защищенных счетов» не существует. Представители силовых структур не связываются с гражданами через мессенджеры.
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