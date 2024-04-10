10 апреля 2024

В лучшей школе газовой столицы ЯНАО установили авиатренажер

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Авиасимулятор рассчитан на детей и взрослых (архивное фото) Фото:

В Арктическом лицее Нового Уренгоя (ЯНАО) установили авиасимулятор на базе самолета Cessna 172. Его разработал российский пилот гражданской авиации Сергей Визгалов. Теперь школьники посещают новый курс, сообщает в своем telegram-канале глава города Андрей Воронов.

«Арктический лицей» готовит будущих пилотов. Школьники посещают новый курс «Юный пилот». Для этого в учебном кабинете установили авиатренажер на базе самолета Cessna 172», — говорится в сообщении. Авиасимулятор рассчитан на детей и взрослых. Уточняется, что его разработал пилот гражданской авиации Визгалов.

Ранее сообщалось, что в Арктическом лицее Нового Уренгоя заработали группы продленного дня для учащихся начальных классов. В связи с этим началось обсуждение местными жителями о необходимости открытия групп продленного дня в других школах города.

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В Арктическом лицее Нового Уренгоя (ЯНАО) установили авиасимулятор на базе самолета Cessna 172. Его разработал российский пилот гражданской авиации Сергей Визгалов. Теперь школьники посещают новый курс, сообщает в своем telegram-канале глава города Андрей Воронов. «Арктический лицей» готовит будущих пилотов. Школьники посещают новый курс «Юный пилот». Для этого в учебном кабинете установили авиатренажер на базе самолета Cessna 172», — говорится в сообщении. Авиасимулятор рассчитан на детей и взрослых. Уточняется, что его разработал пилот гражданской авиации Визгалов. Ранее сообщалось, что в Арктическом лицее Нового Уренгоя заработали группы продленного дня для учащихся начальных классов. В связи с этим началось обсуждение местными жителями о необходимости открытия групп продленного дня в других школах города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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