В лучшей школе газовой столицы ЯНАО установили авиатренажер

11 апреля 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Авиасимулятор рассчитан на детей и взрослых (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Арктическом лицее Нового Уренгоя (ЯНАО) установили авиасимулятор на базе самолета Cessna 172. Его разработал российский пилот гражданской авиации Сергей Визгалов. Теперь школьники посещают новый курс, сообщает в своем telegram-канале глава города Андрей Воронов. «Арктический лицей» готовит будущих пилотов. Школьники посещают новый курс «Юный пилот». Для этого в учебном кабинете установили авиатренажер на базе самолета Cessna 172», — говорится в сообщении. Авиасимулятор рассчитан на детей и взрослых. Уточняется, что его разработал пилот гражданской авиации Визгалов. Ранее сообщалось, что в Арктическом лицее Нового Уренгоя заработали группы продленного дня для учащихся начальных классов. В связи с этим началось обсуждение местными жителями о необходимости открытия групп продленного дня в других школах города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Арктическом лицее Нового Уренгоя (ЯНАО) установили авиасимулятор на базе самолета Cessna 172. Его разработал российский пилот гражданской авиации Сергей Визгалов. Теперь школьники посещают новый курс, сообщает в своем telegram-канале глава города Андрей Воронов. «Арктический лицей» готовит будущих пилотов. Школьники посещают новый курс «Юный пилот». Для этого в учебном кабинете установили авиатренажер на базе самолета Cessna 172», — говорится в сообщении. Авиасимулятор рассчитан на детей и взрослых. Уточняется, что его разработал пилот гражданской авиации Визгалов. Ранее сообщалось, что в Арктическом лицее Нового Уренгоя заработали группы продленного дня для учащихся начальных классов. В связи с этим началось обсуждение местными жителями о необходимости открытия групп продленного дня в других школах города.