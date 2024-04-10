10 апреля 2024

В Новом Уренгое родители школьников просят вернуть «продленки»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, урок, класс, ученики, учебник, тетрадь, школьный класс, школа, школьники, уроки, школьные парты
В Новом Уренгое обсуждают необходимость открытия продленок Фото:

В Арктическом лицее Нового Уренгоя (ЯНАО) заработали группы продленного дня для учащихся начальных классов. В связи с этим началось обсуждение местными жителями о необходимости открытия групп продленного дня в других школах города в Telegram.

«Хорошо, что в новом лицее есть возможность оставить детей на продленку. Во всех школах бы так», — поделилась мнением Евгения Худи в telegram-канале «Воронов Chat». «Если бы была продленка у детей, они меньше сидели бы в гаджетах», — написала горожанка Елена.

Однако, не все новоуренгойцы считают продленку полезной внеурочной деятельностью. «Перекладывание ответственности за ребенка и не более. Старший ребенок заканчивает четвертый класс без продленки. Гаджетов минимум. Посещает кружки, секции. Продленка это просто удобство для родителей, и это не плохо. Но это не панацея, а скорее вынужденная мера», — комментирует Татьяна Мельникова. «Учителя вообще не хотят заниматься с детьми, главное повышение зарплат ждут, какие уж продленки», — написала Лариса.

В городском департаменте образования корреспонденту URA.RU прокомментировали сложившуюся ситуацию. «Решение об открытии группы продленного дня, о режиме пребывания в ней детей принимает школа с учетом мнения родителей (законных представителей) и при наличии условий для открытия таких групп», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в школе Надыма (ЯНАО) ученики не успевают на уроки из-за новой пропускной системы в образовательном учреждении. Дети толпами стояли у входа в здание школы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Арктическом лицее Нового Уренгоя (ЯНАО) заработали группы продленного дня для учащихся начальных классов. В связи с этим началось обсуждение местными жителями о необходимости открытия групп продленного дня в других школах города в Telegram. «Хорошо, что в новом лицее есть возможность оставить детей на продленку. Во всех школах бы так», — поделилась мнением Евгения Худи в telegram-канале «Воронов Chat». «Если бы была продленка у детей, они меньше сидели бы в гаджетах», — написала горожанка Елена. Однако, не все новоуренгойцы считают продленку полезной внеурочной деятельностью. «Перекладывание ответственности за ребенка и не более. Старший ребенок заканчивает четвертый класс без продленки. Гаджетов минимум. Посещает кружки, секции. Продленка это просто удобство для родителей, и это не плохо. Но это не панацея, а скорее вынужденная мера», — комментирует Татьяна Мельникова. «Учителя вообще не хотят заниматься с детьми, главное повышение зарплат ждут, какие уж продленки», — написала Лариса. В городском департаменте образования корреспонденту URA.RU прокомментировали сложившуюся ситуацию. «Решение об открытии группы продленного дня, о режиме пребывания в ней детей принимает школа с учетом мнения родителей (законных представителей) и при наличии условий для открытия таких групп», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о том, что в школе Надыма (ЯНАО) ученики не успевают на уроки из-за новой пропускной системы в образовательном учреждении. Дети толпами стояли у входа в здание школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...