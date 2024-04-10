В Новом Уренгое родители школьников просят вернуть «продленки»

В Новом Уренгое обсуждают необходимость открытия продленок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Арктическом лицее Нового Уренгоя (ЯНАО) заработали группы продленного дня для учащихся начальных классов. В связи с этим началось обсуждение местными жителями о необходимости открытия групп продленного дня в других школах города в Telegram.

«Хорошо, что в новом лицее есть возможность оставить детей на продленку. Во всех школах бы так», — поделилась мнением Евгения Худи в telegram-канале «Воронов Chat». «Если бы была продленка у детей, они меньше сидели бы в гаджетах», — написала горожанка Елена.

Однако, не все новоуренгойцы считают продленку полезной внеурочной деятельностью. «Перекладывание ответственности за ребенка и не более. Старший ребенок заканчивает четвертый класс без продленки. Гаджетов минимум. Посещает кружки, секции. Продленка это просто удобство для родителей, и это не плохо. Но это не панацея, а скорее вынужденная мера», — комментирует Татьяна Мельникова. «Учителя вообще не хотят заниматься с детьми, главное повышение зарплат ждут, какие уж продленки», — написала Лариса.

В городском департаменте образования корреспонденту URA.RU прокомментировали сложившуюся ситуацию. «Решение об открытии группы продленного дня, о режиме пребывания в ней детей принимает школа с учетом мнения родителей (законных представителей) и при наличии условий для открытия таких групп», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в школе Надыма (ЯНАО) ученики не успевают на уроки из-за новой пропускной системы в образовательном учреждении. Дети толпами стояли у входа в здание школы.