В Тюмени выступит звезда шоу «Женский стендап»

В Тюмени выступит комик Сауле Юсупова

12 апреля 2024 в 05:29 Размер текста - 17 +

Сауле Юсупова выступит 27 мая с новым материалом Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени 27 мая со своим первым сольным стендапом выступит Сауле Юсупова, которая является участницей популярного на ТНТ шоу «Женский стендап». Информация указана на сайте «Яндекс Афиша». «На концерте Сауле Юсупова представит зрителям свой первый сольный концерт: только новый материал, актуальные и злободневные шутки и 100% качественный юмор», — указано в афише. Выступление состоится 27 мая 19:00. Сауле Юсупова — комик, звезда канала ТНТ, зажегшаяся в рамках шоу «Женский стендап». Артистка покорила публику своими шутками и интонациями, а также увлекательными сюжетами монологов о стереотипах в отношении восточных женщин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени 27 мая со своим первым сольным стендапом выступит Сауле Юсупова, которая является участницей популярного на ТНТ шоу «Женский стендап». Информация указана на сайте «Яндекс Афиша». «На концерте Сауле Юсупова представит зрителям свой первый сольный концерт: только новый материал, актуальные и злободневные шутки и 100% качественный юмор», — указано в афише. Выступление состоится 27 мая 19:00. Сауле Юсупова — комик, звезда канала ТНТ, зажегшаяся в рамках шоу «Женский стендап». Артистка покорила публику своими шутками и интонациями, а также увлекательными сюжетами монологов о стереотипах в отношении восточных женщин.