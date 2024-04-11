В Тюмени выступит звезда шоу «Женский стендап»

В Тюмени 27 мая со своим первым сольным стендапом выступит Сауле Юсупова, которая является участницей популярного на ТНТ шоу «Женский стендап». Информация указана на сайте «Яндекс Афиша».
«На концерте Сауле Юсупова представит зрителям свой первый сольный концерт: только новый материал, актуальные и злободневные шутки и 100% качественный юмор», — указано в афише. Выступление состоится 27 мая 19:00.
Сауле Юсупова — комик, звезда канала ТНТ, зажегшаяся в рамках шоу «Женский стендап». Артистка покорила публику своими шутками и интонациями, а также увлекательными сюжетами монологов о стереотипах в отношении восточных женщин.
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В Тюмени 27 мая со своим первым сольным стендапом выступит Сауле Юсупова, которая является участницей популярного на ТНТ шоу «Женский стендап». Информация указана на сайте «Яндекс Афиша». «На концерте Сауле Юсупова представит зрителям свой первый сольный концерт: только новый материал, актуальные и злободневные шутки и 100% качественный юмор», — указано в афише. Выступление состоится 27 мая 19:00. Сауле Юсупова — комик, звезда канала ТНТ, зажегшаяся в рамках шоу «Женский стендап». Артистка покорила публику своими шутками и интонациями, а также увлекательными сюжетами монологов о стереотипах в отношении восточных женщин.