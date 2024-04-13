«Есть опасность заражения»: медик курганского поселка, отрезанного водой, получила вакцину. Видео

Медик курганского поселка, отрезанного водой, получила вакцину от гепатита А
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый в Свердловской области пункт вакцинации против COVID-19 на территории торгового центра. Екатеринбург, укол, прививка, вакцина, вакцинация, covid19, коронавирус, вакцина от коронавируса, прививка от ковид
Медики вакцинируют жителей подтопленных территорий от гепатита А Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Жителей села Усть-Уйское, отрезанных водой от региона, впервые вакцинируют от гепатита А. На моторной лодке заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Ольга Балашова забрала вакцину в село, передает корреспондент URA.RU. По пути в ФАП медик пригласила односельчан на вакцинацию.

«Получила вакцину от гепатита А. В этом году прививки жители получат впервые, так как был масштабный паводок. Вода шла с полей, село с другим поселком отделяет бараний лог, там было много воды. Из-за риска заражения необходимо провести вакцинацию жителей», — пояснила медик.

Балашова проживает в селе Усть-Уйское с рождения. «Здесь мой дом, родные люди, и речка наша нравится. Мы уже привыкли переправляться на лодках в периоды половодья. Конечно, если бы у нас был хороший мост построен, который не затапливает, не было бы проблем», — говорит она.

В селе проживает больше 500 человек. Несмотря на почти ежегодные переливы дороги вакцинация проводится впервые. Несколько домов в Усть-Уйском было подтоплено. На время половодья из села эвакуировали беременную женщину. В целом, благодаря работе ФАП и лодочной переправе, сельчане своевременно получают медпомощь.

Ранее URA.RU писало, что житель Челябинска купил дом в курганском поселке несмотря на то, что поводок почти ежегодно отрезает село от остального региона. Александр Мальцев ценит Усть-Уйское за красивую природу и добродушных людей. В подтопленном доме челябинца проживают спасатели. Там времени в регионе началась вакцинация жителей с подтопляемых территорий от гепатита А. В Курганскую область поступило 26,7 тысячи доз вакцины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей села Усть-Уйское, отрезанных водой от региона, впервые вакцинируют от гепатита А. На моторной лодке заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Ольга Балашова забрала вакцину в село, передает корреспондент URA.RU. По пути в ФАП медик пригласила односельчан на вакцинацию. «Получила вакцину от гепатита А. В этом году прививки жители получат впервые, так как был масштабный паводок. Вода шла с полей, село с другим поселком отделяет бараний лог, там было много воды. Из-за риска заражения необходимо провести вакцинацию жителей», — пояснила медик. Балашова проживает в селе Усть-Уйское с рождения. «Здесь мой дом, родные люди, и речка наша нравится. Мы уже привыкли переправляться на лодках в периоды половодья. Конечно, если бы у нас был хороший мост построен, который не затапливает, не было бы проблем», — говорит она. В селе проживает больше 500 человек. Несмотря на почти ежегодные переливы дороги вакцинация проводится впервые. Несколько домов в Усть-Уйском было подтоплено. На время половодья из села эвакуировали беременную женщину. В целом, благодаря работе ФАП и лодочной переправе, сельчане своевременно получают медпомощь. Ранее URA.RU писало, что житель Челябинска купил дом в курганском поселке несмотря на то, что поводок почти ежегодно отрезает село от остального региона. Александр Мальцев ценит Усть-Уйское за красивую природу и добродушных людей. В подтопленном доме челябинца проживают спасатели. Там времени в регионе началась вакцинация жителей с подтопляемых территорий от гепатита А. В Курганскую область поступило 26,7 тысячи доз вакцины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...