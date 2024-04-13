«Есть опасность заражения»: медик курганского поселка, отрезанного водой, получила вакцину. Видео

Медик курганского поселка, отрезанного водой, получила вакцину от гепатита А

13 апреля 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

Медики вакцинируют жителей подтопленных территорий от гепатита А Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жителей села Усть-Уйское, отрезанных водой от региона, впервые вакцинируют от гепатита А. На моторной лодке заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Ольга Балашова забрала вакцину в село, передает корреспондент URA.RU. По пути в ФАП медик пригласила односельчан на вакцинацию. «Получила вакцину от гепатита А. В этом году прививки жители получат впервые, так как был масштабный паводок. Вода шла с полей, село с другим поселком отделяет бараний лог, там было много воды. Из-за риска заражения необходимо провести вакцинацию жителей», — пояснила медик. Балашова проживает в селе Усть-Уйское с рождения. «Здесь мой дом, родные люди, и речка наша нравится. Мы уже привыкли переправляться на лодках в периоды половодья. Конечно, если бы у нас был хороший мост построен, который не затапливает, не было бы проблем», — говорит она. В селе проживает больше 500 человек. Несмотря на почти ежегодные переливы дороги вакцинация проводится впервые. Несколько домов в Усть-Уйском было подтоплено. На время половодья из села эвакуировали беременную женщину. В целом, благодаря работе ФАП и лодочной переправе, сельчане своевременно получают медпомощь. Ранее URA.RU писало, что житель Челябинска купил дом в курганском поселке несмотря на то, что поводок почти ежегодно отрезает село от остального региона. Александр Мальцев ценит Усть-Уйское за красивую природу и добродушных людей. В подтопленном доме челябинца проживают спасатели. Там времени в регионе началась вакцинация жителей с подтопляемых территорий от гепатита А. В Курганскую область поступило 26,7 тысячи доз вакцины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей села Усть-Уйское, отрезанных водой от региона, впервые вакцинируют от гепатита А. На моторной лодке заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Ольга Балашова забрала вакцину в село, передает корреспондент URA.RU. По пути в ФАП медик пригласила односельчан на вакцинацию. «Получила вакцину от гепатита А. В этом году прививки жители получат впервые, так как был масштабный паводок. Вода шла с полей, село с другим поселком отделяет бараний лог, там было много воды. Из-за риска заражения необходимо провести вакцинацию жителей», — пояснила медик. Балашова проживает в селе Усть-Уйское с рождения. «Здесь мой дом, родные люди, и речка наша нравится. Мы уже привыкли переправляться на лодках в периоды половодья. Конечно, если бы у нас был хороший мост построен, который не затапливает, не было бы проблем», — говорит она. В селе проживает больше 500 человек. Несмотря на почти ежегодные переливы дороги вакцинация проводится впервые. Несколько домов в Усть-Уйском было подтоплено. На время половодья из села эвакуировали беременную женщину. В целом, благодаря работе ФАП и лодочной переправе, сельчане своевременно получают медпомощь. Ранее URA.RU писало, что житель Челябинска купил дом в курганском поселке несмотря на то, что поводок почти ежегодно отрезает село от остального региона. Александр Мальцев ценит Усть-Уйское за красивую природу и добродушных людей. В подтопленном доме челябинца проживают спасатели. Там времени в регионе началась вакцинация жителей с подтопляемых территорий от гепатита А. В Курганскую область поступило 26,7 тысячи доз вакцины.