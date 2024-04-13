В зоне риска более 60 населенных пунктов региона
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Пляж в Крюково Кетовского округа Курганской области почти затоплен. По словам очевидцев, вода прибывает быстро.
«Пляж в Крюково почти затоплен. Воды добавилось много», — рассказали местные жители telegram-каналу «Короче, Курган».
Согласно данным гидропостов, уровень Тобола продолжает повышаться. О других событиях, связанных с паводком, можно узнать из трансляции URA.RU.
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