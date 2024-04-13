13 апреля 2024

В поселке под Курганом затопило пляж. Видео

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В зоне риска более 60 населенных пунктов региона
В зоне риска более 60 населенных пунктов региона Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Пляж в Крюково Кетовского округа Курганской области почти затоплен. По словам очевидцев, вода прибывает быстро.

«Пляж в Крюково почти затоплен. Воды добавилось много», — рассказали местные жители telegram-каналу «Короче, Курган».

Согласно данным гидропостов, уровень Тобола продолжает повышаться. О других событиях, связанных с паводком, можно узнать из трансляции URA.RU.

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Пляж в Крюково Кетовского округа Курганской области почти затоплен. По словам очевидцев, вода прибывает быстро. «Пляж в Крюково почти затоплен. Воды добавилось много», — рассказали местные жители telegram-каналу «Короче, Курган». Согласно данным гидропостов, уровень Тобола продолжает повышаться. О других событиях, связанных с паводком, можно узнать из трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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