Финалист реалити-шоу «Сердце Клавы» Сережа Беликов станет ведущем форума молодежи «КОДRЭД», который пройдет 20 и 21 апреля в Муравленко. Об этом рассказали организаторы мероприятия.
«Ведущим форума станет телеведущий, блогер, креативный продюсер, предприниматель, финалист романтического реалити-шоу „Сердце Клавы“ на телеканале „Пятница“ Сережа Беликов. Он обладает уникальным стилем ведения мероприятий, который делает каждое событие незабываемым. Благодаря своему опыту и профессионализму Сережа входит в список 100 лучших ведущих страны», — передает слова организаторов telegram-канал «Муравленковский день».
Мероприятие состоится 20 и 21 апреля. Программа форума состоит из нескольких модулей. Участники смогут посетить шесть тематических площадок. Участников ждут познавательные лекции, нетворкинг, творческие задания, тимбилдинги и игры. Мастер-классы и лекции проведут приглашенные спикеры.
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Финалист реалити-шоу «Сердце Клавы» Сережа Беликов станет ведущем форума молодежи «КОДRЭД», который пройдет 20 и 21 апреля в Муравленко. Об этом рассказали организаторы мероприятия. «Ведущим форума станет телеведущий, блогер, креативный продюсер, предприниматель, финалист романтического реалити-шоу „Сердце Клавы“ на телеканале „Пятница“ Сережа Беликов. Он обладает уникальным стилем ведения мероприятий, который делает каждое событие незабываемым. Благодаря своему опыту и профессионализму Сережа входит в список 100 лучших ведущих страны», — передает слова организаторов telegram-канал «Муравленковский день». Мероприятие состоится 20 и 21 апреля. Программа форума состоит из нескольких модулей. Участники смогут посетить шесть тематических площадок. Участников ждут познавательные лекции, нетворкинг, творческие задания, тимбилдинги и игры. Мастер-классы и лекции проведут приглашенные спикеры.