Глава Ишима ответил на вопросы жителей по паводку

15 апреля 2024 в 01:30 Размер текста - 17 +

Шишкин призвал ишимцев «надеяться на лучшее, но готовиться к худшему» Фото: Николай Бастриков © URA.RU Мэр Ишима (Тюменская область) Федор Шишкин провел встречу с жителями города. Там он описал имеющуюся ситуацию с паводком и ответил на вопросы горожан, рассказал краевед Геннадий Крамор. «На выходных 13 и 14 апреля состоялись встречи главы города … с жителями Ишима. Дело хорошее: Федор Борисович обстоятельно обрисовал ситуацию с паводком, ответил на все вопросы из зала», — написал Крамор на своей странице «ВКонтакте». На встрече также присутствовали начальник полиции, межрайонный прокурор и представитель МЧС. Горожане подсказали Шишкину несколько уязвимых мест, которые он пообещал изучить, а глава города, в свою очередь, призвал готовиться к эвакуации и «надеяться на лучшее, но готовиться к худшему». Вода в реке Ишим поднялась за сутки до 52 см, а в Тоболе выше по течению повысилась до 47 см. К мониторингу водных объектов привлекли авиацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Ишима (Тюменская область) Федор Шишкин провел встречу с жителями города. Там он описал имеющуюся ситуацию с паводком и ответил на вопросы горожан, рассказал краевед Геннадий Крамор. «На выходных 13 и 14 апреля состоялись встречи главы города … с жителями Ишима. Дело хорошее: Федор Борисович обстоятельно обрисовал ситуацию с паводком, ответил на все вопросы из зала», — написал Крамор на своей странице «ВКонтакте». На встрече также присутствовали начальник полиции, межрайонный прокурор и представитель МЧС. Горожане подсказали Шишкину несколько уязвимых мест, которые он пообещал изучить, а глава города, в свою очередь, призвал готовиться к эвакуации и «надеяться на лучшее, но готовиться к худшему». Вода в реке Ишим поднялась за сутки до 52 см, а в Тоболе выше по течению повысилась до 47 см. К мониторингу водных объектов привлекли авиацию.