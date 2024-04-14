14 апреля 2024
13 апреля 2024
12 апреля 2024

Глава Ишима ответил на вопросы жителей по паводку

© Служба новостей «URA.RU»
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Главы муниципальных образований. Тюмень, шишкин федор
Шишкин призвал ишимцев «надеяться на лучшее, но готовиться к худшему» Фото:

Мэр Ишима (Тюменская область) Федор Шишкин провел встречу с жителями города. Там он описал имеющуюся ситуацию с паводком и ответил на вопросы горожан, рассказал краевед Геннадий Крамор.

«На выходных 13 и 14 апреля состоялись встречи главы города … с жителями Ишима. Дело хорошее: Федор Борисович обстоятельно обрисовал ситуацию с паводком, ответил на все вопросы из зала», — написал Крамор на своей странице «ВКонтакте».

На встрече также присутствовали начальник полиции, межрайонный прокурор и представитель МЧС. Горожане подсказали Шишкину несколько уязвимых мест, которые он пообещал изучить, а глава города, в свою очередь, призвал готовиться к эвакуации и «надеяться на лучшее, но готовиться к худшему».

Вода в реке Ишим поднялась за сутки до 52 см, а в Тоболе выше по течению повысилась до 47 см. К мониторингу водных объектов привлекли авиацию.

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Мэр Ишима (Тюменская область) Федор Шишкин провел встречу с жителями города. Там он описал имеющуюся ситуацию с паводком и ответил на вопросы горожан, рассказал краевед Геннадий Крамор. «На выходных 13 и 14 апреля состоялись встречи главы города … с жителями Ишима. Дело хорошее: Федор Борисович обстоятельно обрисовал ситуацию с паводком, ответил на все вопросы из зала», — написал Крамор на своей странице «ВКонтакте». На встрече также присутствовали начальник полиции, межрайонный прокурор и представитель МЧС. Горожане подсказали Шишкину несколько уязвимых мест, которые он пообещал изучить, а глава города, в свою очередь, призвал готовиться к эвакуации и «надеяться на лучшее, но готовиться к худшему». Вода в реке Ишим поднялась за сутки до 52 см, а в Тоболе выше по течению повысилась до 47 см. К мониторингу водных объектов привлекли авиацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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