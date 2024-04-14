14 апреля 2024

Погода в Тюменской области станет опасной

В Тюменской области 16 апреля ожидается штормовой ветер
© Служба новостей «URA.RU»
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Туман. Тюмень, фонари, мост, пешеходный мост, мост влюбленных, туман
В регион сначала придет туман, а затем штормовой ветер Фото:

С вечера 15 апреля в Тюменской области ожидается потенциально опасная погода: туман и плохая видимость. А 16 апреля — штормовой ветер. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«Тюменская область. Предупреждение о потенциально опасной погоде. С 20:00 15 апреля по 08:00 16 апреля: местами туман с видимостью 500-1000 метров. С 08:00 16 апреля и до 20:00 16 апреля: в отдельных районах порывы ветра до 15-16 м/с», — сообщают синоптики.

В Тюмени 16 апреля будет до 12 градусов тепла. Ночью высока вероятность дождя.

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С вечера 15 апреля в Тюменской области ожидается потенциально опасная погода: туман и плохая видимость. А 16 апреля — штормовой ветер. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Тюменская область. Предупреждение о потенциально опасной погоде. С 20:00 15 апреля по 08:00 16 апреля: местами туман с видимостью 500-1000 метров. С 08:00 16 апреля и до 20:00 16 апреля: в отдельных районах порывы ветра до 15-16 м/с», — сообщают синоптики. В Тюмени 16 апреля будет до 12 градусов тепла. Ночью высока вероятность дождя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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