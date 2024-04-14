Погода в Тюменской области станет опасной

В Тюменской области 16 апреля ожидается штормовой ветер

15 апреля 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

В регион сначала придет туман, а затем штормовой ветер Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU С вечера 15 апреля в Тюменской области ожидается потенциально опасная погода: туман и плохая видимость. А 16 апреля — штормовой ветер. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Тюменская область. Предупреждение о потенциально опасной погоде. С 20:00 15 апреля по 08:00 16 апреля: местами туман с видимостью 500-1000 метров. С 08:00 16 апреля и до 20:00 16 апреля: в отдельных районах порывы ветра до 15-16 м/с», — сообщают синоптики. В Тюмени 16 апреля будет до 12 градусов тепла. Ночью высока вероятность дождя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С вечера 15 апреля в Тюменской области ожидается потенциально опасная погода: туман и плохая видимость. А 16 апреля — штормовой ветер. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Тюменская область. Предупреждение о потенциально опасной погоде. С 20:00 15 апреля по 08:00 16 апреля: местами туман с видимостью 500-1000 метров. С 08:00 16 апреля и до 20:00 16 апреля: в отдельных районах порывы ветра до 15-16 м/с», — сообщают синоптики. В Тюмени 16 апреля будет до 12 градусов тепла. Ночью высока вероятность дождя.