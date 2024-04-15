Власти спасают от паводка курганцев, которые не могут сами эвакуироваться

15 апреля 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

Маломобильных граждан эвакуируют в медучреждения Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Власти Курганской области помогают эвакуироваться из зон подтопления маломобильным гражданам. На время паводка их размещают в медучреждениях, сообщается в telegram-канале областного правительства. «В ПВР с учетом размещенных в медучреждениях маломобильных граждан и граждан, нуждающихся в уходе, находится 825 человек, в том числе 156 детей», — указано в сообщении. Так, например, в Звериноголовском округе представители администрации вместе с медиками и сотрудниками МЧС помогли эвакуировать в больницу маломобильного пенсионера. Кроме этого заместитель руководителя реготделения партии «Единая Россия» Родион Вяткин помог эвакуировать женщину-инвалида из Восточного микрорайона. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу областного правительства. Представители власти ответили, что запрос находится в работе. По данным на 10:00 на 15 апреля из-за угрозы паводка в регионе были эвакуированы 12 782 человека. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Курганской области помогают эвакуироваться из зон подтопления маломобильным гражданам. На время паводка их размещают в медучреждениях, сообщается в telegram-канале областного правительства. «В ПВР с учетом размещенных в медучреждениях маломобильных граждан и граждан, нуждающихся в уходе, находится 825 человек, в том числе 156 детей», — указано в сообщении. Так, например, в Звериноголовском округе представители администрации вместе с медиками и сотрудниками МЧС помогли эвакуировать в больницу маломобильного пенсионера. Кроме этого заместитель руководителя реготделения партии «Единая Россия» Родион Вяткин помог эвакуировать женщину-инвалида из Восточного микрорайона. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу областного правительства. Представители власти ответили, что запрос находится в работе. По данным на 10:00 на 15 апреля из-за угрозы паводка в регионе были эвакуированы 12 782 человека. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.