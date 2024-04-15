Власти спасают от паводка курганцев, которые не могут сами эвакуироваться

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Маломобильных граждан эвакуируют в медучреждения Курганской области Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Власти Курганской области помогают эвакуироваться из зон подтопления маломобильным гражданам. На время паводка их размещают в медучреждениях, сообщается в telegram-канале областного правительства.

«В ПВР с учетом размещенных в медучреждениях маломобильных граждан и граждан, нуждающихся в уходе, находится 825 человек, в том числе 156 детей», — указано в сообщении. Так, например, в Звериноголовском округе представители администрации вместе с медиками и сотрудниками МЧС помогли эвакуировать в больницу маломобильного пенсионера. Кроме этого заместитель руководителя реготделения партии «Единая Россия» Родион Вяткин помог эвакуировать женщину-инвалида из Восточного микрорайона.

URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу областного правительства. Представители власти ответили, что запрос находится в работе.

По данным на 10:00 на 15 апреля из-за угрозы паводка в регионе были эвакуированы 12 782 человека. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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Власти Курганской области помогают эвакуироваться из зон подтопления маломобильным гражданам. На время паводка их размещают в медучреждениях, сообщается в telegram-канале областного правительства. «В ПВР с учетом размещенных в медучреждениях маломобильных граждан и граждан, нуждающихся в уходе, находится 825 человек, в том числе 156 детей», — указано в сообщении. Так, например, в Звериноголовском округе представители администрации вместе с медиками и сотрудниками МЧС помогли эвакуировать в больницу маломобильного пенсионера. Кроме этого заместитель руководителя реготделения партии «Единая Россия» Родион Вяткин помог эвакуировать женщину-инвалида из Восточного микрорайона. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу областного правительства. Представители власти ответили, что запрос находится в работе. По данным на 10:00 на 15 апреля из-за угрозы паводка в регионе были эвакуированы 12 782 человека. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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