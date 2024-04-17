Какие дороги перекрыты в Тюменской области из-за паводка. Список

В Тюменской области из-за подступающей воды, перекрывают движение на дорогах
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Большие Ярки, паводок. Большие Ярки
ГИБДД вводит ограничения в области ежедневно Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Тюменской области из-за паводков перекрывают дороги и вводят ограничения по федеральным трассам. Агентство URA.RU составило список, где изменена схема движения транспорта. Данные указаны региональным ГИБДД.

На трех участках автодорог в Казанском районе ограничено движение транспорта в связи с переливом воды через проезжую часть. Это отрезки:

  • со 2 по 7-й км региональной автодороги Ильинка — Афонькино — Усово — Сладково;
  • с 0 по 6-й км региональной автодороги Казанское — Копотилово — Синицина;
  • на въезде в село Большие Ярки.

На участке федеральной трассы Р-402 из Тюмени в Омск, на территории Абатского района, для транспорта введено реверсивное движение. Причиной ограничений стали работы по возведению водозащитной дамбы.

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В Тюменской области из-за паводков перекрывают дороги и вводят ограничения по федеральным трассам. Агентство URA.RU составило список, где изменена схема движения транспорта. Данные указаны региональным ГИБДД. На трех участках автодорог в Казанском районе ограничено движение транспорта в связи с переливом воды через проезжую часть. Это отрезки: На участке федеральной трассы Р-402 из Тюмени в Омск, на территории Абатского района, для транспорта введено реверсивное движение. Причиной ограничений стали работы по возведению водозащитной дамбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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