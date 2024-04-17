Какие дороги перекрыты в Тюменской области из-за паводка. Список

В Тюменской области из-за подступающей воды, перекрывают движение на дорогах

17 апреля 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

ГИБДД вводит ограничения в области ежедневно Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменской области из-за паводков перекрывают дороги и вводят ограничения по федеральным трассам. Агентство URA.RU составило список, где изменена схема движения транспорта. Данные указаны региональным ГИБДД. На трех участках автодорог в Казанском районе ограничено движение транспорта в связи с переливом воды через проезжую часть. Это отрезки: со 2 по 7-й км региональной автодороги Ильинка — Афонькино — Усово — Сладково;

с 0 по 6-й км региональной автодороги Казанское — Копотилово — Синицина;

на въезде в село Большие Ярки. На участке федеральной трассы Р-402 из Тюмени в Омск, на территории Абатского района, для транспорта введено реверсивное движение. Причиной ограничений стали работы по возведению водозащитной дамбы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области из-за паводков перекрывают дороги и вводят ограничения по федеральным трассам. Агентство URA.RU составило список, где изменена схема движения транспорта. Данные указаны региональным ГИБДД. На трех участках автодорог в Казанском районе ограничено движение транспорта в связи с переливом воды через проезжую часть. Это отрезки: На участке федеральной трассы Р-402 из Тюмени в Омск, на территории Абатского района, для транспорта введено реверсивное движение. Причиной ограничений стали работы по возведению водозащитной дамбы.