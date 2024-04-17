ГИБДД вводит ограничения в области ежедневно
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
В Тюменской области из-за паводков перекрывают дороги и вводят ограничения по федеральным трассам. Агентство URA.RU составило список, где изменена схема движения транспорта. Данные указаны региональным ГИБДД.
На трех участках автодорог в Казанском районе ограничено движение транспорта в связи с переливом воды через проезжую часть. Это отрезки:
- со 2 по 7-й км региональной автодороги Ильинка — Афонькино — Усово — Сладково;
- с 0 по 6-й км региональной автодороги Казанское — Копотилово — Синицина;
- на въезде в село Большие Ярки.
На участке федеральной трассы Р-402 из Тюмени в Омск, на территории Абатского района, для транспорта введено реверсивное движение. Причиной ограничений стали работы по возведению водозащитной дамбы.
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