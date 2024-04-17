Происшествия Жителей тюменских сел просят спасать от воды детей, стариков и инвалидов 18 апреля 2024 в 12:17 Размер текста - 17 + Жителей просят эвакуировать детей и тех, кому нужна помощь Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Жителей трех районов Тюменской области, где идет наиболее интенсивный рост воды из-за паводка, просят позаботиться о безопасности детей, стариков и инвалидов, переместив их из зон затопления в пункты временного размещения или к родственникам. Информация опубликована в telegram-канале «Оповещение 72». «Внимание: в Казанском, Ишимском, Упоровском районах идет интенсивный рост воды. Переместите детей, маломобильных, пенсионеров, больных в пункты временного размещения или к родственникам в непотопляемую зону. Телефон горячей линии: 122, кнопка 3», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реках на территории региона продолжает расти. А река Ишим вновь превысила свой исторический максимум, зафиксированный во время наводнения в 2017 году. Сейчас уровень воды выше, более чем на полметра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жителей трех районов Тюменской области, где идет наиболее интенсивный рост воды из-за паводка, просят позаботиться о безопасности детей, стариков и инвалидов, переместив их из зон затопления в пункты временного размещения или к родственникам. Информация опубликована в telegram-канале «Оповещение 72». «Внимание: в Казанском, Ишимском, Упоровском районах идет интенсивный рост воды. Переместите детей, маломобильных, пенсионеров, больных в пункты временного размещения или к родственникам в непотопляемую зону. Телефон горячей линии: 122, кнопка 3», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реках на территории региона продолжает расти. А река Ишим вновь превысила свой исторический максимум, зафиксированный во время наводнения в 2017 году. Сейчас уровень воды выше, более чем на полметра. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям