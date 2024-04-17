Жителей тюменских сел просят спасать от воды детей, стариков и инвалидов

Жителей трех районов Тюменской области, где идет наиболее интенсивный рост воды из-за паводка, просят позаботиться о безопасности детей, стариков и инвалидов, переместив их из зон затопления в пункты временного размещения или к родственникам. Информация опубликована в telegram-канале «Оповещение 72».
«Внимание: в Казанском, Ишимском, Упоровском районах идет интенсивный рост воды. Переместите детей, маломобильных, пенсионеров, больных в пункты временного размещения или к родственникам в непотопляемую зону. Телефон горячей линии: 122, кнопка 3», — говорится в сообщении.
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Жителей трех районов Тюменской области, где идет наиболее интенсивный рост воды из-за паводка, просят позаботиться о безопасности детей, стариков и инвалидов, переместив их из зон затопления в пункты временного размещения или к родственникам. Информация опубликована в telegram-канале «Оповещение 72». «Внимание: в Казанском, Ишимском, Упоровском районах идет интенсивный рост воды. Переместите детей, маломобильных, пенсионеров, больных в пункты временного размещения или к родственникам в непотопляемую зону. Телефон горячей линии: 122, кнопка 3», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реках на территории региона продолжает расти. А река Ишим вновь превысила свой исторический максимум, зафиксированный во время наводнения в 2017 году. Сейчас уровень воды выше, более чем на полметра.