Спикер думы Тюмени загрузила депутатов новым проектом

18 апреля 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Депутаты думы Тюмени получили новые задачи от спикера Ивановой Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Спикер думы Тюмени Светлана Иванова загрузила новым проектом депутатов комиссии по соцвопросам. Они должны будут курировать новый орган — общественную палату при городской думе. Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к органу. «Каждый депутат возьмет под кураторство нескольких молодых парламентариев. Народные избранники должны быть с ними регулярно на связи, помогать в проведении мероприятий и, в целом, давать полезные наставления. Работу с молодежью Иванова будет держать на личном контроле, так что отлынивать не удастся», — сообщают собеседники агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, что председатель городской думы Тюмени Светлана Иванова увеличила нагрузку на своего заместителя — Дмитрия Осипова. Она начала отправлять его на заседания всех постоянных комиссий гордумы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер думы Тюмени Светлана Иванова загрузила новым проектом депутатов комиссии по соцвопросам. Они должны будут курировать новый орган — общественную палату при городской думе. Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к органу. «Каждый депутат возьмет под кураторство нескольких молодых парламентариев. Народные избранники должны быть с ними регулярно на связи, помогать в проведении мероприятий и, в целом, давать полезные наставления. Работу с молодежью Иванова будет держать на личном контроле, так что отлынивать не удастся», — сообщают собеседники агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, что председатель городской думы Тюмени Светлана Иванова увеличила нагрузку на своего заместителя — Дмитрия Осипова. Она начала отправлять его на заседания всех постоянных комиссий гордумы.