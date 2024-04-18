Спикер думы Тюмени загрузила депутатов новым проектом

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Заседание Тюменской городской думы. Тюмень, киричук степан, баранчук николай, величко оксана, бойко елена, депутаты тюменской городской думы
Депутаты думы Тюмени получили новые задачи от спикера Ивановой Фото:

Спикер думы Тюмени Светлана Иванова загрузила новым проектом депутатов комиссии по соцвопросам. Они должны будут курировать новый орган — общественную палату при городской думе. Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к органу.

«Каждый депутат возьмет под кураторство нескольких молодых парламентариев. Народные избранники должны быть с ними регулярно на связи, помогать в проведении мероприятий и, в целом, давать полезные наставления. Работу с молодежью Иванова будет держать на личном контроле, так что отлынивать не удастся», — сообщают собеседники агентства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что председатель городской думы Тюмени Светлана Иванова увеличила нагрузку на своего заместителя — Дмитрия Осипова. Она начала отправлять его на заседания всех постоянных комиссий гордумы.

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Спикер думы Тюмени Светлана Иванова загрузила новым проектом депутатов комиссии по соцвопросам. Они должны будут курировать новый орган — общественную палату при городской думе. Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к органу. «Каждый депутат возьмет под кураторство нескольких молодых парламентариев. Народные избранники должны быть с ними регулярно на связи, помогать в проведении мероприятий и, в целом, давать полезные наставления. Работу с молодежью Иванова будет держать на личном контроле, так что отлынивать не удастся», — сообщают собеседники агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, что председатель городской думы Тюмени Светлана Иванова увеличила нагрузку на своего заместителя — Дмитрия Осипова. Она начала отправлять его на заседания всех постоянных комиссий гордумы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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