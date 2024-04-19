В Тюмени при пожаре погиб человек

В тушении пожара было задействовано пять единиц техники и 14 человек личного состава
В Тюмени при пожаре в доме на улице Садовой погиб человек. Об этом сообщило региональное МЧС.
«19 апреля 2024 года в 14 часов 26 минут поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в г. Тюмени на улице Садовой. В результате происшествия погиб один человек», — сообщили в ведомстве.
В тушении пожара было задействовано пять единиц техники и 14 человек личного состава. На данный момент обстоятельства происшествия выясняются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!