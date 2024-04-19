В Тюмени при пожаре погиб человек

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Пожар в бизнес-центре Парус. Тюмень, мчс, пожар, огонь, тушение пожара
В тушении пожара было задействовано пять единиц техники и 14 человек личного состава Фото:

В Тюмени при пожаре в доме на улице Садовой погиб человек. Об этом сообщило региональное МЧС.

«19 апреля 2024 года в 14 часов 26 минут поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в г. Тюмени на улице Садовой. В результате происшествия погиб один человек», — сообщили в ведомстве.

В тушении пожара было задействовано пять единиц техники и 14 человек личного состава. На данный момент обстоятельства происшествия выясняются.

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В Тюмени при пожаре в доме на улице Садовой погиб человек. Об этом сообщило региональное МЧС. «19 апреля 2024 года в 14 часов 26 минут поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в г. Тюмени на улице Садовой. В результате происшествия погиб один человек», — сообщили в ведомстве. В тушении пожара было задействовано пять единиц техники и 14 человек личного состава. На данный момент обстоятельства происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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