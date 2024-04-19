19 апреля 2024

Из-за паводка сотрудники ГИБДД ограничили движение по тюменской трассе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ишим, паводок 19 апреля. Ишим
Сотрудники ГИБДД сообщают о пути объезда воды по маршруту Ишим — Маслянкий — Сладково Фото:
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В Ишимском районе Тюменской области на трассе Ишим — Синицино введено ограничение движения из-за перелива воды через проезжую часть. Автодорогу контролируют сотрудники областного Управления ГИБДД.

«Внимание! В связи с переливом воды через проезжую часть, ограничено движение транспорта на участке со 2 по 3 км автодороги Ишим — Синицино в Ишимском районе. На данном участке дороги обеспечивает безопасность наряд ДПС», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Сотрудники ГИБДД сообщают об альтернативном маршруте. Объехать паводок можно по автодороге Ишим — Маслянкий — Сладково.

В Ишиме большегрузы с песком направляются на укрепление дамб. Из-за этого на дорогах образовались пробки. На утро 20 апреля уровень воды в реке Ишим превысил критические значения и составил 911 сантиметров. За актуальной информацией о паводке в Тюменской области следите в трансляции URA.RU.

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В Ишимском районе Тюменской области на трассе Ишим — Синицино введено ограничение движения из-за перелива воды через проезжую часть. Автодорогу контролируют сотрудники областного Управления ГИБДД. «Внимание! В связи с переливом воды через проезжую часть, ограничено движение транспорта на участке со 2 по 3 км автодороги Ишим — Синицино в Ишимском районе. На данном участке дороги обеспечивает безопасность наряд ДПС», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сотрудники ГИБДД сообщают об альтернативном маршруте. Объехать паводок можно по автодороге Ишим — Маслянкий — Сладково. В Ишиме большегрузы с песком направляются на укрепление дамб. Из-за этого на дорогах образовались пробки. На утро 20 апреля уровень воды в реке Ишим превысил критические значения и составил 911 сантиметров. За актуальной информацией о паводке в Тюменской области следите в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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