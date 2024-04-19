В Ишиме образовались сильные пробки из-за грузовиков, едущих на укрепление дамб

Грузовики с песком, которые едут на укрепление дамб в Ишимский район создают большие пробки в Ишиме
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
В Ишиме (Тюменская область) автомобили стоят в сильных пробках. Как рассказали URA.RU ишимские водители, причина в большегрузах с песком, которые едут на укрепление дамб.
«В Ишиме встало транспортное движение из-за грузовиков, которые едут укреплять дамбы. Сильные пробки, машины идут один за другим, ни обогнать, ни ускориться», — сообщает URA.RU водитель из Ишима.
По данным сервиса «2ГИС», наблюдается затор на улице Ялуторовская, которая ведет к выезду из города. Все актуальные новости о паводке в Тюменской области — в трансляции URA.RU.
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