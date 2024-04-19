В Ишиме образовались сильные пробки из-за грузовиков, едущих на укрепление дамб

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Половодье в районе Омского моста. Курган
Грузовики с песком, которые едут на укрепление дамб в Ишимский район создают большие пробки в Ишиме Фото:
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В Ишиме (Тюменская область) автомобили стоят в сильных пробках. Как рассказали URA.RU ишимские водители, причина в большегрузах с песком, которые едут на укрепление дамб.

«В Ишиме встало транспортное движение из-за грузовиков, которые едут укреплять дамбы. Сильные пробки, машины идут один за другим, ни обогнать, ни ускориться», — сообщает URA.RU водитель из Ишима.

По данным сервиса «2ГИС», наблюдается затор на улице Ялуторовская, которая ведет к выезду из города. Все актуальные новости о паводке в Тюменской области — в трансляции URA.RU.

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В Ишиме (Тюменская область) автомобили стоят в сильных пробках. Как рассказали URA.RU ишимские водители, причина в большегрузах с песком, которые едут на укрепление дамб. «В Ишиме встало транспортное движение из-за грузовиков, которые едут укреплять дамбы. Сильные пробки, машины идут один за другим, ни обогнать, ни ускориться», — сообщает URA.RU водитель из Ишима. По данным сервиса «2ГИС», наблюдается затор на улице Ялуторовская, которая ведет к выезду из города. Все актуальные новости о паводке в Тюменской области — в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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