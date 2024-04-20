В Ноябрьске открыли аниме-кофейню. Фото

В Ноябрьске открылась новая кофейня «ОКИниИри»

21 апреля 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Ноябрянка открыла кофейню благодаря гранту Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Советской, 92 открылась новая кофейня «ОКИниИри» в аниме стиле. Об этом 21 апреля сообщила администрация города. «Это уютное место, где можно выпить не только вкусный кофе, но и найти занятие по душе. Например, погрузиться с головой в любимую мангу, собраться с друзьями за увлекательной настольной игрой, попробовать напитки и блюда по мотивам популярных аниме», — написала администрация в telegram-канале. В прошлом году ноябрянка получила в администрации города грант для начинающих предпринимателей, а также воспользовалась льготным займом от центра «Мой бизнес». Финансовая поддержка помогла воплотить мечту в жизнь. Помимо того, в Салехарде к открытию готовят сыроварню, которую местному предпринимателю удалось построить благодаря выигранному гранту «Агростартап». Как сообщил глава города Алексей Титовский, на предприятии будут изготавливать 15 видов сыров, таких как пармезан, камамбер, буррат, а так же продукт с добавлением северных ягод. Ежедневно планируется выпускать около 20 килограммов сыра. Фото: telegram-канал «Ноябрьск. Официально» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Советской, 92 открылась новая кофейня «ОКИниИри» в аниме стиле. Об этом 21 апреля сообщила администрация города. «Это уютное место, где можно выпить не только вкусный кофе, но и найти занятие по душе. Например, погрузиться с головой в любимую мангу, собраться с друзьями за увлекательной настольной игрой, попробовать напитки и блюда по мотивам популярных аниме», — написала администрация в telegram-канале. В прошлом году ноябрянка получила в администрации города грант для начинающих предпринимателей, а также воспользовалась льготным займом от центра «Мой бизнес». Финансовая поддержка помогла воплотить мечту в жизнь. Помимо того, в Салехарде к открытию готовят сыроварню, которую местному предпринимателю удалось построить благодаря выигранному гранту «Агростартап». Как сообщил глава города Алексей Титовский, на предприятии будут изготавливать 15 видов сыров, таких как пармезан, камамбер, буррат, а так же продукт с добавлением северных ягод. Ежедневно планируется выпускать около 20 килограммов сыра.