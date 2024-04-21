Общество Транспорт На федеральной трассе у Кургана образовалась большая пробка из-за паводка. Видео 22 апреля 2024 в 01:06 Размер текста - 17 + Проезд по дороге осложняют работы экстренных служб, рассказали горожане Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Большая пробка на трассе «Иртыш» в сторону Кургана образовалась в ночь на 22 апреля. Очевидцы предположили, что, в этом месте проводят работы по защите от паводка. «Прямо сейчас на объездной большое количество машин спецслужб. Ведутся какие-то работы. Очень много грузовых автомобилей с землей прошло навстречу. В месте проведения работ установили автономный осветитель МЧС. Видимо, укрепляют дамбу в этом месте», — сообщили подписчики telegram-канала «Короче, Курган». Днем ранее из-за наводнения в Курганской области временно огранили движение грузовиков трассам. В начале опасного сезона на территории был организован специальный штаб. Губернатора Курганской области Вадим Шумков показал населению, как выглядит место, где принимаются оперативные решения. Вся самая важная информация по теме наводнения специально для вас собрана в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Большая пробка на трассе «Иртыш» в сторону Кургана образовалась в ночь на 22 апреля. Очевидцы предположили, что, в этом месте проводят работы по защите от паводка. «Прямо сейчас на объездной большое количество машин спецслужб. Ведутся какие-то работы. Очень много грузовых автомобилей с землей прошло навстречу. В месте проведения работ установили автономный осветитель МЧС. Видимо, укрепляют дамбу в этом месте», — сообщили подписчики telegram-канала «Короче, Курган». Днем ранее из-за наводнения в Курганской области временно огранили движение грузовиков трассам. В начале опасного сезона на территории был организован специальный штаб. Губернатора Курганской области Вадим Шумков показал населению, как выглядит место, где принимаются оперативные решения. Вся самая важная информация по теме наводнения специально для вас собрана в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям