Происшествия В Тюменской области срочно эвакуируют два села В двух селах Тюменской области объявлена заблаговременная эвакуация 22 апреля 2024 в 09:42 Размер текста - 17 + Эвакуацию решили объявить до того, как паводок доберется до жилых домов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Часть села Викулово и все село Чебаклей Викуловского района Тюменской области заблаговременно эвакуируют из-за паводка. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства. «В двух селах Викуловского района объявлена заблаговременная эвакуация. С 09:00 начинается заблаговременная эвакуация населения, имущества и сельскохозяйственных животных в части села Викулово и всем селе Чебаклей», — говорится в сообщении. Сообщается, что в обоих селах организовано несколько мест сбора для эвакуации. Пункт временного размещения открыт на базе средней школы №2 села Викулово. Ранее URA.RU рассказало, что рост уровня воды в Ишиме понемногу замедляется, но расслабляться пока рано. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Часть села Викулово и все село Чебаклей Викуловского района Тюменской области заблаговременно эвакуируют из-за паводка. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства. «В двух селах Викуловского района объявлена заблаговременная эвакуация. С 09:00 начинается заблаговременная эвакуация населения, имущества и сельскохозяйственных животных в части села Викулово и всем селе Чебаклей», — говорится в сообщении. Сообщается, что в обоих селах организовано несколько мест сбора для эвакуации. Пункт временного размещения открыт на базе средней школы №2 села Викулово. Ранее URA.RU рассказало, что рост уровня воды в Ишиме понемногу замедляется, но расслабляться пока рано. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям