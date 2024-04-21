В Тюменской области срочно эвакуируют два села

Часть села Викулово и все село Чебаклей Викуловского района Тюменской области заблаговременно эвакуируют из-за паводка. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства.
«В двух селах Викуловского района объявлена заблаговременная эвакуация. С 09:00 начинается заблаговременная эвакуация населения, имущества и сельскохозяйственных животных в части села Викулово и всем селе Чебаклей», — говорится в сообщении.
Сообщается, что в обоих селах организовано несколько мест сбора для эвакуации. Пункт временного размещения открыт на базе средней школы №2 села Викулово. Ранее URA.RU рассказало, что рост уровня воды в Ишиме понемногу замедляется, но расслабляться пока рано.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Часть села Викулово и все село Чебаклей Викуловского района Тюменской области заблаговременно эвакуируют из-за паводка. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства. «В двух селах Викуловского района объявлена заблаговременная эвакуация. С 09:00 начинается заблаговременная эвакуация населения, имущества и сельскохозяйственных животных в части села Викулово и всем селе Чебаклей», — говорится в сообщении. Сообщается, что в обоих селах организовано несколько мест сбора для эвакуации. Пункт временного размещения открыт на базе средней школы №2 села Викулово. Ранее URA.RU рассказало, что рост уровня воды в Ишиме понемногу замедляется, но расслабляться пока рано.