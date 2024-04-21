21 апреля 2024

В Тюменской области срочно эвакуируют два села

В двух селах Тюменской области объявлена заблаговременная эвакуация
© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуацию решили объявить до того, как паводок доберется до жилых домов Фото:
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Часть села Викулово и все село Чебаклей Викуловского района Тюменской области заблаговременно эвакуируют из-за паводка. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства.

«В двух селах Викуловского района объявлена заблаговременная эвакуация. С 09:00 начинается заблаговременная эвакуация населения, имущества и сельскохозяйственных животных в части села Викулово и всем селе Чебаклей», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в обоих селах организовано несколько мест сбора для эвакуации. Пункт временного размещения открыт на базе средней школы №2 села Викулово. Ранее URA.RU рассказало, что рост уровня воды в Ишиме понемногу замедляется, но расслабляться пока рано.

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Часть села Викулово и все село Чебаклей Викуловского района Тюменской области заблаговременно эвакуируют из-за паводка. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства. «В двух селах Викуловского района объявлена заблаговременная эвакуация. С 09:00 начинается заблаговременная эвакуация населения, имущества и сельскохозяйственных животных в части села Викулово и всем селе Чебаклей», — говорится в сообщении. Сообщается, что в обоих селах организовано несколько мест сбора для эвакуации. Пункт временного размещения открыт на базе средней школы №2 села Викулово. Ранее URA.RU рассказало, что рост уровня воды в Ишиме понемногу замедляется, но расслабляться пока рано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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