В Тюмени участники аниме-фестиваля массово потеряли штаны

Итогом фестиваля аниме-культуры Kitune-con стали утерянные футболки, кроссовки и штаны в большом количестве. Об этом URA.RU рассказали организаторы события.
«На площадке фестиваля Kitune-con уже после окончания события мы нашли множество предметов гардероба: кроссовки, ремни, футболки. Но больше всего мы нашли брюк, штанов и шорт. Конечно же, в топ находок попали украшения, ремни и наушники», — рассказали URA.RU организаторы фестиваля.
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Итогом фестиваля аниме-культуры Kitune-con стали утерянные футболки, кроссовки и штаны в большом количестве. Об этом URA.RU рассказали организаторы события. «На площадке фестиваля Kitune-con уже после окончания события мы нашли множество предметов гардероба: кроссовки, ремни, футболки. Но больше всего мы нашли брюк, штанов и шорт. Конечно же, в топ находок попали украшения, ремни и наушники», — рассказали URA.RU организаторы фестиваля. Все вещи, которые не заберут до 28 апреля перейдут в собственность организаторов. Фестиваль проходил в Тюмени 20—21 апреля. Ранее URA.RU писало, что среди участников разыгрывали 175 тысяч рублей.