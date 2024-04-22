В Тюмени участники аниме-фестиваля массово потеряли штаны

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, трущобы, штаны, белье на веревке, бомжатник, нищета, бедность
После проведения фестиваля аниме-культуры организаторами было найдено большое количество брюк, штанов и шорт Фото:

Итогом фестиваля аниме-культуры Kitune-con стали утерянные футболки, кроссовки и штаны в большом количестве. Об этом URA.RU рассказали организаторы события.

«На площадке фестиваля Kitune-con уже после окончания события мы нашли множество предметов гардероба: кроссовки, ремни, футболки. Но больше всего мы нашли брюк, штанов и шорт. Конечно же, в топ находок попали украшения, ремни и наушники», — рассказали URA.RU организаторы фестиваля.

Все вещи, которые не заберут до 28 апреля перейдут в собственность организаторов. Фестиваль проходил в Тюмени 20—21 апреля. Ранее URA.RU писало, что среди участников разыгрывали 175 тысяч рублей.

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Итогом фестиваля аниме-культуры Kitune-con стали утерянные футболки, кроссовки и штаны в большом количестве. Об этом URA.RU рассказали организаторы события. «На площадке фестиваля Kitune-con уже после окончания события мы нашли множество предметов гардероба: кроссовки, ремни, футболки. Но больше всего мы нашли брюк, штанов и шорт. Конечно же, в топ находок попали украшения, ремни и наушники», — рассказали URA.RU организаторы фестиваля. Все вещи, которые не заберут до 28 апреля перейдут в собственность организаторов. Фестиваль проходил в Тюмени 20—21 апреля. Ранее URA.RU писало, что среди участников разыгрывали 175 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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