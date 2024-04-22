Топ-10 новинок кинопроката, популярных у жителей ЯНАО

Жители ЯНАО идут в кинотеатры, чтобы посмотреть российскую фантастику Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ЯНАО по итогам уик-энда с 18 по 21 апреля абсолютным лидером кинопроката стал художественный фильм «Сто лет тому вперед». Фильм рассказывает о девочке Алисе, живущей в недалеком будущем, сообщается платформе единой информационной автоматизированной системы сведений о показах фильмов (ЕАИС).

«С 18 по 21 апреля фильм „Сто лет тому вперед“ посмотрело почти три тысячи ямальцев. В кинотеатрах округа фильм показали 228 раз, в среднем на каждом сеансе в зале присутствовало около 13 зрителей», — следует из данных ЕАИС.

Фильм, основанный на романе фантаста Кира Булычева, стартовал в прокате 18 апреля. Он рассказывает о школьниках, живущих в разных временных периодах, Коля Герасимов живет в современной Москве, Алиса Селезнева — на сто лет позже. Школьникам предстоит встретиться и совершить важную миссию.

Второе место у жителей ЯНАО заняла кинокартина «Летучий корабль». С третьим результатом в кинотеатрах округа прошел французский фильм ужасов «Паутина страха».

Топ-10 фильмов в ЯНАО за уик-энд 18—21 апреля Единая автоматизированная информационная система о показе фильмов в кинотеатрах, сайт Фото: