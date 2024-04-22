Дамбу рядом с опасной высоткой в Кургане обтянули колючей проволокой. Фото, видео

23 апреля 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Дамбу рядом с незаконной высоткой обтянули колючей проволокой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане насыпную дамбу рядом с опасной высоткой, построенную на обрыве Тобола, обтянули колючей проволокой. Об этом передает корреспондент URA.RU. Ранее суд признал строительство многоэтажки на берегу реки незаконным, а госэкспертиза доказала возможность затопления дома до первого этажа. «В микрорайоне Шевелевка застройщик высотки, которую признали незаконной, протянул по насыпной дамбе несколько метров колючей проволоки», — передает корреспондент. Также насыпь рядом многоэтажным домом дополнительно укрепили мешками с глиной, которые закрыли пленкой. Насыпная дамба возле высотки появилась после того, как вода в Тоболе начала стремительно расти. Сначала было создано укрепление по территории многоэтажного дома, потом — вокруг рядом стоящей на обрыве избушки. Считается, что на данном участке одно из самых слабых мест набережной, потому что с годами вода сильно размыла берег. Из-за этого горожане опасались, что сильное течение может подмыть высотку и обрушить ее на другие дома. Ранее URA.RU писало, что дом на обрыве Тобола в Кургане засыпали двухметровой насыпью. Жильцы заявляли корреспонденту агентства, что власти их обманули. По их словам, им обещали, что дамба будет проходить через их дом по берегу, а в итоге ее сделали вокруг их дома. Горожанам пришлось покинуть жилище из-за опасности затопления. Участок насыпной дамбы рядом с опасной высоткой обтянули колючей проволокой Фото: Тимур Нуцулханов © URA.RU Длина колючки около 4-5 метров Фото: Тимур Нуцулханов © URA.RU Высота насыпи на берегу Тобола более двух метров Фото: Тимур Нуцулханов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане насыпную дамбу рядом с опасной высоткой, построенную на обрыве Тобола, обтянули колючей проволокой. Об этом передает корреспондент URA.RU. Ранее суд признал строительство многоэтажки на берегу реки незаконным, а госэкспертиза доказала возможность затопления дома до первого этажа. «В микрорайоне Шевелевка застройщик высотки, которую признали незаконной, протянул по насыпной дамбе несколько метров колючей проволоки», — передает корреспондент. Также насыпь рядом многоэтажным домом дополнительно укрепили мешками с глиной, которые закрыли пленкой. Насыпная дамба возле высотки появилась после того, как вода в Тоболе начала стремительно расти. Сначала было создано укрепление по территории многоэтажного дома, потом — вокруг рядом стоящей на обрыве избушки. Считается, что на данном участке одно из самых слабых мест набережной, потому что с годами вода сильно размыла берег. Из-за этого горожане опасались, что сильное течение может подмыть высотку и обрушить ее на другие дома. Ранее URA.RU писало, что дом на обрыве Тобола в Кургане засыпали двухметровой насыпью. Жильцы заявляли корреспонденту агентства, что власти их обманули. По их словам, им обещали, что дамба будет проходить через их дом по берегу, а в итоге ее сделали вокруг их дома. Горожанам пришлось покинуть жилище из-за опасности затопления.