22 апреля 2024

Дамбу рядом с опасной высоткой в Кургане обтянули колючей проволокой. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, сизо, колючая проволока
Дамбу рядом с незаконной высоткой обтянули колючей проволокой Фото:
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В Кургане насыпную дамбу рядом с опасной высоткой, построенную на обрыве Тобола, обтянули колючей проволокой. Об этом передает корреспондент URA.RU. Ранее суд признал строительство многоэтажки на берегу реки незаконным, а госэкспертиза доказала возможность затопления дома до первого этажа.

«В микрорайоне Шевелевка застройщик высотки, которую признали незаконной, протянул по насыпной дамбе несколько метров колючей проволоки», — передает корреспондент. Также насыпь рядом многоэтажным домом дополнительно укрепили мешками с глиной, которые закрыли пленкой.

Насыпная дамба возле высотки появилась после того, как вода в Тоболе начала стремительно расти. Сначала было создано укрепление по территории многоэтажного дома, потом — вокруг рядом стоящей на обрыве избушки. Считается, что на данном участке одно из самых слабых мест набережной, потому что с годами вода сильно размыла берег. Из-за этого горожане опасались, что сильное течение может подмыть высотку и обрушить ее на другие дома.

Ранее URA.RU писало, что дом на обрыве Тобола в Кургане засыпали двухметровой насыпью. Жильцы заявляли корреспонденту агентства, что власти их обманули. По их словам, им обещали, что дамба будет проходить через их дом по берегу, а в итоге ее сделали вокруг их дома. Горожанам пришлось покинуть жилище из-за опасности затопления.

Участок насыпной дамбы рядом с опасной высоткой обтянули колючей проволокой
Участок насыпной дамбы рядом с опасной высоткой обтянули колючей проволокой
Фото:
Длина колючки около 4-5 метров
Длина колючки около 4-5 метров
Фото:
Высота насыпи на берегу Тобола более двух метров
Высота насыпи на берегу Тобола более двух метров
Фото:

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В Кургане насыпную дамбу рядом с опасной высоткой, построенную на обрыве Тобола, обтянули колючей проволокой. Об этом передает корреспондент URA.RU. Ранее суд признал строительство многоэтажки на берегу реки незаконным, а госэкспертиза доказала возможность затопления дома до первого этажа. «В микрорайоне Шевелевка застройщик высотки, которую признали незаконной, протянул по насыпной дамбе несколько метров колючей проволоки», — передает корреспондент. Также насыпь рядом многоэтажным домом дополнительно укрепили мешками с глиной, которые закрыли пленкой. Насыпная дамба возле высотки появилась после того, как вода в Тоболе начала стремительно расти. Сначала было создано укрепление по территории многоэтажного дома, потом — вокруг рядом стоящей на обрыве избушки. Считается, что на данном участке одно из самых слабых мест набережной, потому что с годами вода сильно размыла берег. Из-за этого горожане опасались, что сильное течение может подмыть высотку и обрушить ее на другие дома. Ранее URA.RU писало, что дом на обрыве Тобола в Кургане засыпали двухметровой насыпью. Жильцы заявляли корреспонденту агентства, что власти их обманули. По их словам, им обещали, что дамба будет проходить через их дом по берегу, а в итоге ее сделали вокруг их дома. Горожанам пришлось покинуть жилище из-за опасности затопления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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