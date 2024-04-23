Губернатор Моор узнал, как живут дети, которые переехали в ПВР из-за паводков

Губернатор Моор: детям в ПВР скучать некогда

23 апреля 2024 в 22:51 Размер текста - 17 +

Воспитатели организуют досуг для детей в ПВР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил детей в пункте временного размещения (ПВР) села Упорово. По его словам, для детей там организуют досуг, а занимаются они дистанционно. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Спросил, как кормят. Ответили, что вкусно, не жалуются. Сотрудники пункта помогают ребятишкам организовать досуг. Учатся девочки дистанционно. В общем, скучать некогда», — написал Моор с воем telegram-канале. Уточняется, что с детьми работают воспитатели. Вместе они читают, собирают пазлы, играют в разные игры на улице и делают домашние задания. По словам губернатора региона, Полина, Валерия и Юля живут там вместе с бабушкой. Квартира женщины находится на первом этаже в доме, который попадает в зону вероятного подтопления. Поэтому она заранее переехала в ПВР. Моор отметил, что многие беспокоятся за свое имущество. Он сообщил людям, что полиция не пропускает посторонних на территорию, где проводится эвакуация. Сообщалось, что жителей восьми населенных пунктов Упоровского района эвакуировали в ПВР из-за угрозы затопления. В информации было указано, что с собой необходимо взять документы. Кроме того, нужно собрать вещи, белье, а также лекарства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил детей в пункте временного размещения (ПВР) села Упорово. По его словам, для детей там организуют досуг, а занимаются они дистанционно. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Спросил, как кормят. Ответили, что вкусно, не жалуются. Сотрудники пункта помогают ребятишкам организовать досуг. Учатся девочки дистанционно. В общем, скучать некогда», — написал Моор с воем telegram-канале. Уточняется, что с детьми работают воспитатели. Вместе они читают, собирают пазлы, играют в разные игры на улице и делают домашние задания. По словам губернатора региона, Полина, Валерия и Юля живут там вместе с бабушкой. Квартира женщины находится на первом этаже в доме, который попадает в зону вероятного подтопления. Поэтому она заранее переехала в ПВР. Моор отметил, что многие беспокоятся за свое имущество. Он сообщил людям, что полиция не пропускает посторонних на территорию, где проводится эвакуация. Сообщалось, что жителей восьми населенных пунктов Упоровского района эвакуировали в ПВР из-за угрозы затопления. В информации было указано, что с собой необходимо взять документы. Кроме того, нужно собрать вещи, белье, а также лекарства.