В восьми населенных пунктах Тюменской области объявили эвакуацию

Жителей восьми населенных пунктов Упоровского района (Тюменская область) эвакуируют в пункты временного размещения (ПВР) из-за угрозы затопления. Об этом сообщил telegram-канал «Оповещение72».
«Проводится эвакуация в ПВР, опасность затопления! Это касается жителей населенных пунктов: Черная, Бызово, Карагужева, Чащина, Николаевка, Упорово, Коркино, Губино», — написано в сообщение.
В информации указано, что с собой необходимо взять документы. Кроме того, нужно собрать вещи, белье, а также лекарства.
Плановая эвакуация началась в Упоровском районе 15 апреля. Угроза подтопления грозит жителям восьми населенных пунктов. Правительство региона призвало жителей, чьи домовладения подпадают в зону вероятного подтопления, заблаговременно позаботиться о сохранности своего имущества.
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Жителей восьми населенных пунктов Упоровского района (Тюменская область) эвакуируют в пункты временного размещения (ПВР) из-за угрозы затопления. Об этом сообщил telegram-канал «Оповещение72». «Проводится эвакуация в ПВР, опасность затопления! Это касается жителей населенных пунктов: Черная, Бызово, Карагужева, Чащина, Николаевка, Упорово, Коркино, Губино», — написано в сообщение. В информации указано, что с собой необходимо взять документы. Кроме того, нужно собрать вещи, белье, а также лекарства. Плановая эвакуация началась в Упоровском районе 15 апреля. Угроза подтопления грозит жителям восьми населенных пунктов. Правительство региона призвало жителей, чьи домовладения подпадают в зону вероятного подтопления, заблаговременно позаботиться о сохранности своего имущества.