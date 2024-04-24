Замглавы Минобороны РФ задержан по делу о крупной взятке: главное к утру 24 апреля

Следователи начали все необходимые проверки по делу Иванова

Правоохранители отмечали, что Тимура Иванова задержали после длительной оперативной разработки Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

По подозрению в получении взятки вечером 23 апреля задержали замминистра обороны России Тимура Иванова. Об этом сразу же доложили президенту РФ Владимиру Путину. Источники, знакомые с материалами уголовного дела, подчеркивали, что в процессе передачи денег могла быть задействована «сложная цепочка посредников». Следователи уже начали все необходимые проверки. Самая свежая информация о задержании — в материале URA.RU.

За что задержали Иванова

Тимура Иванова задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («получение взятки»), сообщила пресс-служба Следственного комитете России. Максимальное наказание, которое ему грозит — до 15 лет лишения свободы. В ведомстве добавили, что сейчас проводятся необходимые следственные действия.

Источники «Известий» предположили, что задержание, скорее всего, связано с выполнением строительных контрактов, либо с предоставлением земель под строительство. Не исключено, что в ходе расследования могут вскрыться другие эпизоды преступлений. Пока что речь идет о сумме взятки, превышающей один миллион рублей.

За действиями генерала долго следили

Иванов давно находился в оперативной разработке. Задержание не было спонтанным. Операция проводилась в течение нескольких месяцев, рассказали в правоохранительных органах ТАСС.

Вместе с замминистра обороны могли быть задержаны еще несколько человек. По информации источника «Известий», знакомого с ходом следствия, эти люди также могли быть причастны к противоправным действиям. Предположительно, у силовиков есть информация о «сложной цепочке посредников».

Чистка окружения

В ближайшее время оперативники займутся проверкой всех личных и деловых связей Иванова, включая членов его семьи, предполагают собеседники «Известий». Источники газеты предполагают, что следствие заинтересует бывшая супруга генерала Светлана Иванова. Она вместе с отцом задержанного владеет компанией «Кристалл Девелопмент».

Тимур Иванов имеет звания «Заслуженный строитель России» и «Герой ЛНР» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Что происходило до и после задержания

В день задержания Иванов присутствовал на заседании коллегии Минобороны РФ, следует из видео, опубликованного на сайте ведомства. Сразу же после задержания президент РФ Владимир Путин получил оперативный доклад о задержании заместителя министра обороны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иванова к следователям центрального аппарата СКР доставили сотрудники ФСБ. Ночь он проведет в ИВС, а днем следствие обратится с ходатайством об его аресте, передавал «Коммерсант». Если следствие будет военным, то суд пройдет в столичном 235-м гарнизонном военном суде. Если — гражданским, то меру пресечения изберут в Басманном райсуде.

Тимур Иванов с 2016 года является замминистра обороны России. Он отвечает за организацию управления имуществом, жилищное и медицинское обеспечение ВС РФ и расквартирование войск. Подробнее о достижениях, биографии и профессиональной деятельности Иванова — узнаете из материала URA.RU.

Редакция URA.RU направила запросы в пресс-службу Минобороны РФ и Следственный комитет России относительно достоверности вышеприведенный информации. Получить оперативный комментарий на момент публикации не удалось.