Тюменский предприниматель получил условный срок за секс с несовершеннолетней

24 апреля 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Бизнесмену дали условный срок Фото: Денис Моргунов © URA.RU Предприниматель из Заводоуковского округа (Тюменская область) осужден за секс с несовершеннолетней девочкой, который произошел по согласию обоих партнеров. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина получил условный срок, хоть и не первый раз совершил преступление. «В период с 01.11.2023 по 01.12.2023 года подсудимый — индивидуальный предприниматель, достоверно осознавая, что девочка 2008 года рождения является лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, по взаимному согласию вступил с ней в половую связь. Приговор ему вынес Заводоуковский районный суд», — рассказали в пресс-службе. Подсудимый получил удовлетворительную характеристику от участкового. Суд также принял во внимание, что он не стоит на учете в наркологии и у психиатра, а также имеет проблемы со здоровьем. Отягчающим фактором стал рецидив преступлений. Мужчина свою вину признал. По итогу он получил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматель из Заводоуковского округа (Тюменская область) осужден за секс с несовершеннолетней девочкой, который произошел по согласию обоих партнеров. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина получил условный срок, хоть и не первый раз совершил преступление. «В период с 01.11.2023 по 01.12.2023 года подсудимый — индивидуальный предприниматель, достоверно осознавая, что девочка 2008 года рождения является лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, по взаимному согласию вступил с ней в половую связь. Приговор ему вынес Заводоуковский районный суд», — рассказали в пресс-службе. Подсудимый получил удовлетворительную характеристику от участкового. Суд также принял во внимание, что он не стоит на учете в наркологии и у психиатра, а также имеет проблемы со здоровьем. Отягчающим фактором стал рецидив преступлений. Мужчина свою вину признал. По итогу он получил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.