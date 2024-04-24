Кто может стать мэром Кургана, выборами которого интересовался Путин

Стать главой Кургана, о выборах которого узнавал Путин, хотят три кандидата

25 апреля 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Замглавы Кургана Аргышева является основным кандидатом на должность мэра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Главой города Кургана, выборами которого интересовался президент России Владимир Путин, может стать один из трех кандидатов на должность. Все они заявились и прошли отборочный конкурс. О претендентах и попытках выборов вспоминал корреспондент URA.RU «На должность главы Кургана [претендуют] Антропов Олег, Аргышева Анастасия и Жуковский Дмитрий», — комментировал агентству списки председатель гордумы Игорь Прозоров. Возможность выбрать главу Кургана депутаты получили в конце февраля, но по ряду причин их проводить не стали. Кандидатами на пост мэра утверждены: временно исполняющий полномочия главы Кургана, заместитель главы города Анастасия Аргышева. Она набрала 113 баллов по оценке конкурсной комиссии;

директор центра соцобслуживания Олег Антропов, ранее работавший в пожарной охране и судебном департаменте. Кандидат получил 96 баллов от членов комиссии;

исполнительный секретарь курганского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуковский. Одновременно с заявкой на должность мэра, он намеревается стать депутатом гордумы. Заявку Жуковского оценили на 97 баллов. У депутатов есть три месяца с момента утверждения кандидатов на проведение выборов. Как рассказали в думе, кандидаты должны предоставить необходимые документы, после чего состоятся выборы. Источники URA.RU из политической сферы утверждают, что основным кандидатом является Аргышева. При этом ей не хватает опыта на руководящих должностях, а также поговаривают о недостатке стрессоустойчивости. Остальные кандидаты якобы заявлены номинально для того, чтобы конкурс был признан состоявшимся. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин после доклада замглавы города Аргышевой поинтересовался, где ее руководитель. Губернатор Вадим Шумков пояснил, что мэр уволилась в начале года, а Аргышева является временным руководителем. Путин в ответ на это сказал, что необходимо провести мероприятия и выборы главы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главой города Кургана, выборами которого интересовался президент России Владимир Путин, может стать один из трех кандидатов на должность. Все они заявились и прошли отборочный конкурс. О претендентах и попытках выборов вспоминал корреспондент URA.RU «На должность главы Кургана [претендуют] Антропов Олег, Аргышева Анастасия и Жуковский Дмитрий», — комментировал агентству списки председатель гордумы Игорь Прозоров. Возможность выбрать главу Кургана депутаты получили в конце февраля, но по ряду причин их проводить не стали. Кандидатами на пост мэра утверждены: У депутатов есть три месяца с момента утверждения кандидатов на проведение выборов. Как рассказали в думе, кандидаты должны предоставить необходимые документы, после чего состоятся выборы. Источники URA.RU из политической сферы утверждают, что основным кандидатом является Аргышева. При этом ей не хватает опыта на руководящих должностях, а также поговаривают о недостатке стрессоустойчивости. Остальные кандидаты якобы заявлены номинально для того, чтобы конкурс был признан состоявшимся. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин после доклада замглавы города Аргышевой поинтересовался, где ее руководитель. Губернатор Вадим Шумков пояснил, что мэр уволилась в начале года, а Аргышева является временным руководителем. Путин в ответ на это сказал, что необходимо провести мероприятия и выборы главы.