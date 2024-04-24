На предприятии «Аирвент», входящем в группу компаний «Курганстальмоста», запустили завод по производству бетона и растворов. Об это сообщается на сайте мостостроительной фирмы.
«Состоялся пробный запуск завода по выпуску товарного бетона всех марок и растворов ООО „Аирвент“, входящего в группу компаний ЗАО „Курганстальмост“. Мощность производства — 40-45 кубометров бетона в час. Первая партия продукции пойдет на благоустройство территории предприятия», — указано на сайте.
По словам главного инженера «Аирвент» Александра Соколова, производство было создано за полтора месяца при активной поддержке «Курганстальмоста». В планах, к бетонно-растворному узлу добавить еще один силос и благоустроить площадку дорожными плитами.
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На предприятии «Аирвент», входящем в группу компаний «Курганстальмоста», запустили завод по производству бетона и растворов. Об это сообщается на сайте мостостроительной фирмы. «Состоялся пробный запуск завода по выпуску товарного бетона всех марок и растворов ООО „Аирвент“, входящего в группу компаний ЗАО „Курганстальмост“. Мощность производства — 40-45 кубометров бетона в час. Первая партия продукции пойдет на благоустройство территории предприятия», — указано на сайте. По словам главного инженера «Аирвент» Александра Соколова, производство было создано за полтора месяца при активной поддержке «Курганстальмоста». В планах, к бетонно-растворному узлу добавить еще один силос и благоустроить площадку дорожными плитами. Ранее URA.RU писало, что завод «Курганстальмост» отправит весной в Казахстан более тысячи тонн металлоконструкций. Ранее предприятие уже поставляло соседнее государство продукцию для строительства моста и автозавода.