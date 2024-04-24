24 апреля 2024

На предприятии «Курганстальмоста» запустили новое производство. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, бетономешалка, строительные работы
В Кургане открыли завод по выпуску бетона и растворов Фото:

На предприятии «Аирвент», входящем в группу компаний «Курганстальмоста», запустили завод по производству бетона и растворов. Об это сообщается на сайте мостостроительной фирмы.

«Состоялся пробный запуск завода по выпуску товарного бетона всех марок и растворов ООО „Аирвент“, входящего в группу компаний ЗАО „Курганстальмост“. Мощность производства — 40-45 кубометров бетона в час. Первая партия продукции пойдет на благоустройство территории предприятия», — указано на сайте.

По словам главного инженера «Аирвент» Александра Соколова, производство было создано за полтора месяца при активной поддержке «Курганстальмоста». В планах, к бетонно-растворному узлу добавить еще один силос и благоустроить площадку дорожными плитами.

Ранее URA.RU писало, что завод «Курганстальмост» отправит весной в Казахстан более тысячи тонн металлоконструкций. Ранее предприятие уже поставляло соседнее государство продукцию для строительства моста и автозавода.

На предприятии «Аирвент» запустили завод по выпуску бетона и растворов
На предприятии «Аирвент» запустили завод по выпуску бетона и растворов
Фото:
Мощность производства от 40 до 45 кубометров бетона в час
Мощность производства от 40 до 45 кубометров бетона в час
Фото:

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На предприятии «Аирвент», входящем в группу компаний «Курганстальмоста», запустили завод по производству бетона и растворов. Об это сообщается на сайте мостостроительной фирмы. «Состоялся пробный запуск завода по выпуску товарного бетона всех марок и растворов ООО „Аирвент“, входящего в группу компаний ЗАО „Курганстальмост“. Мощность производства — 40-45 кубометров бетона в час. Первая партия продукции пойдет на благоустройство территории предприятия», — указано на сайте. По словам главного инженера «Аирвент» Александра Соколова, производство было создано за полтора месяца при активной поддержке «Курганстальмоста». В планах, к бетонно-растворному узлу добавить еще один силос и благоустроить площадку дорожными плитами. Ранее URA.RU писало, что завод «Курганстальмост» отправит весной в Казахстан более тысячи тонн металлоконструкций. Ранее предприятие уже поставляло соседнее государство продукцию для строительства моста и автозавода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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