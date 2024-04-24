24 апреля 2024

Тундровики пожаловались в прокуратуру ЯНАО на скупщиков оленины

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, скот, кмнс, стадо оленей, олени
Оленевод пожаловался, что община КМНС три года не возвращает долг за сданных оленей Фото:

Тундровик из Тазовского района ЯНАО сообщил в окружную прокуратуру, что предприятие по скупке оленей не выплачивает ему долг с 2021 года. Претензию он изложил в ходе личного приема исполняющему обязанности окружного прокурора Александру Тыльченко, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Житель поселка Тазовский пожаловался на предприятие-банкрот, которое с 2021 года не рассчиталось с ним по договору-купли продажи мяса северных оленей. По поручению Александра Тыльченко по заявлению незамедлительно инициировано проведение проверочных мероприятий, ход и результаты которых поставлены на контроль», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры в официальном telegram-канале.

От источников корреспонденту агентства стало известно, что речь идет о территориально-соседской общине КМНС «Хамовская», согласно данным СБИС, ее возглавляет Эдуард Салиндер. По словам тундровика, ему должны более 600 тысяч рублей.

Ранее, ямальцы жаловались на задержки выплат и удержании субпродуктов со стороны заготовителей оленины. В связи с участившимися жалобами ямальских оленеводов о работе с заготовительными предприятиями через посредников, власти приняли решение работать с тундровиками напрямую.

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Тундровик из Тазовского района ЯНАО сообщил в окружную прокуратуру, что предприятие по скупке оленей не выплачивает ему долг с 2021 года. Претензию он изложил в ходе личного приема исполняющему обязанности окружного прокурора Александру Тыльченко, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. «Житель поселка Тазовский пожаловался на предприятие-банкрот, которое с 2021 года не рассчиталось с ним по договору-купли продажи мяса северных оленей. По поручению Александра Тыльченко по заявлению незамедлительно инициировано проведение проверочных мероприятий, ход и результаты которых поставлены на контроль», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры в официальном telegram-канале. От источников корреспонденту агентства стало известно, что речь идет о территориально-соседской общине КМНС «Хамовская», согласно данным СБИС, ее возглавляет Эдуард Салиндер. По словам тундровика, ему должны более 600 тысяч рублей. Ранее, ямальцы жаловались на задержки выплат и удержании субпродуктов со стороны заготовителей оленины. В связи с участившимися жалобами ямальских оленеводов о работе с заготовительными предприятиями через посредников, власти приняли решение работать с тундровиками напрямую.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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