Тундровики пожаловались в прокуратуру ЯНАО на скупщиков оленины

Тундровик из Тазовского района ЯНАО сообщил в окружную прокуратуру, что предприятие по скупке оленей не выплачивает ему долг с 2021 года. Претензию он изложил в ходе личного приема исполняющему обязанности окружного прокурора Александру Тыльченко, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Житель поселка Тазовский пожаловался на предприятие-банкрот, которое с 2021 года не рассчиталось с ним по договору-купли продажи мяса северных оленей. По поручению Александра Тыльченко по заявлению незамедлительно инициировано проведение проверочных мероприятий, ход и результаты которых поставлены на контроль», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры в официальном telegram-канале.
От источников корреспонденту агентства стало известно, что речь идет о территориально-соседской общине КМНС «Хамовская», согласно данным СБИС, ее возглавляет Эдуард Салиндер. По словам тундровика, ему должны более 600 тысяч рублей.
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Тундровик из Тазовского района ЯНАО сообщил в окружную прокуратуру, что предприятие по скупке оленей не выплачивает ему долг с 2021 года. Претензию он изложил в ходе личного приема исполняющему обязанности окружного прокурора Александру Тыльченко, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. «Житель поселка Тазовский пожаловался на предприятие-банкрот, которое с 2021 года не рассчиталось с ним по договору-купли продажи мяса северных оленей. По поручению Александра Тыльченко по заявлению незамедлительно инициировано проведение проверочных мероприятий, ход и результаты которых поставлены на контроль», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры в официальном telegram-канале. От источников корреспонденту агентства стало известно, что речь идет о территориально-соседской общине КМНС «Хамовская», согласно данным СБИС, ее возглавляет Эдуард Салиндер. По словам тундровика, ему должны более 600 тысяч рублей. Ранее, ямальцы жаловались на задержки выплат и удержании субпродуктов со стороны заготовителей оленины. В связи с участившимися жалобами ямальских оленеводов о работе с заготовительными предприятиями через посредников, власти приняли решение работать с тундровиками напрямую.