26 апреля 2024

В тюменских реках продолжает расти уровень воды: все о паводке на 27 апреля. Онлайн-трансляция

В тюменских реках продолжает расти уровень воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок, Городской пляж. Ишим. Тюмень, половодье, ишим, паводок, наводнение, потоп, разлив
В реках Тюменской области продолжает расти уровень воды Фото:
Уровень воды в реке Ишим на территории Викуловского района поднялся на 66 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим на территории Викуловского района поднялся на 66 сантиметров

За прошедшие сутки уровень воды в реке Ишим Викуловского района поднялся на 66 см и приблизился к критической отметке, которая составляет 1000 см. Об этом со ссылкой на Тюменский ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. URA.RU продолжает следить за ситуацией с паводком в регионе.

10:00 27.04.2024 По данным Информационного центра правительства Тюменской области, на территории региона продолжает расти уровень воды в реках Ишим, Тобол, Тура, Тавда и Иртыш. Задать вопросы по паводку и работе пунктов временного размещения можно по телефону горячей линии 122.

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За прошедшие сутки уровень воды в реке Ишим Викуловского района поднялся на 66 см и приблизился к критической отметке, которая составляет 1000 см. Об этом со ссылкой на Тюменский ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. URA.RU продолжает следить за ситуацией с паводком в регионе. 10:00 27.04.2024 По данным Информационного центра правительства Тюменской области, на территории региона продолжает расти уровень воды в реках Ишим, Тобол, Тура, Тавда и Иртыш. Задать вопросы по паводку и работе пунктов временного размещения можно по телефону горячей линии 122.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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