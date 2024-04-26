В тюменских реках продолжает расти уровень воды: все о паводке на 27 апреля. Онлайн-трансляция

В тюменских реках продолжает расти уровень воды

27 апреля 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

В реках Тюменской области продолжает расти уровень воды Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уровень воды в реке Ишим на территории Викуловского района поднялся на 66 сантиметров Telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области За прошедшие сутки уровень воды в реке Ишим Викуловского района поднялся на 66 см и приблизился к критической отметке, которая составляет 1000 см. Об этом со ссылкой на Тюменский ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. URA.RU продолжает следить за ситуацией с паводком в регионе. 10:00 По данным Информационного центра правительства Тюменской области, на территории региона продолжает расти уровень воды в реках Ишим, Тобол, Тура, Тавда и Иртыш. Задать вопросы по паводку и работе пунктов временного размещения можно по телефону горячей линии 122. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За прошедшие сутки уровень воды в реке Ишим Викуловского района поднялся на 66 см и приблизился к критической отметке, которая составляет 1000 см. Об этом со ссылкой на Тюменский ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. URA.RU продолжает следить за ситуацией с паводком в регионе. 10:00 27.04.2024 По данным Информационного центра правительства Тюменской области, на территории региона продолжает расти уровень воды в реках Ишим, Тобол, Тура, Тавда и Иртыш. Задать вопросы по паводку и работе пунктов временного размещения можно по телефону горячей линии 122.