Уровень воды в реке Ишим на территории Викуловского района поднялся на 66 сантиметров
Telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области
За прошедшие сутки уровень воды в реке Ишим Викуловского района поднялся на 66 см и приблизился к критической отметке, которая составляет 1000 см. Об этом со ссылкой на Тюменский ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. URA.RU продолжает следить за ситуацией с паводком в регионе.
10:0027.04.2024 По данным Информационного центра правительства Тюменской области, на территории региона продолжает расти уровень воды в реках Ишим, Тобол, Тура, Тавда и Иртыш. Задать вопросы по паводку и работе пунктов временного размещения можно по телефону горячей линии 122.
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За прошедшие сутки уровень воды в реке Ишим Викуловского района поднялся на 66 см и приблизился к критической отметке, которая составляет 1000 см. Об этом со ссылкой на Тюменский ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. URA.RU продолжает следить за ситуацией с паводком в регионе. 10:00 27.04.2024 По данным Информационного центра правительства Тюменской области, на территории региона продолжает расти уровень воды в реках Ишим, Тобол, Тура, Тавда и Иртыш. Задать вопросы по паводку и работе пунктов временного размещения можно по телефону горячей линии 122.