Для детей на майских праздниках в Тюмени пройдут концерты и выставки

Детям покажут интерактивные спектакли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские дети и подростки в праздничные майские выходные увидят спектакли и выставки, примут участие в спортивных состязаниях и мастер-классах. О том, куда сводить детей в выходные дни — в подборке URA.RU.

Спектакли

В праздничные выходные в Тюмени покажут спектакли для детей разных возрастов. Для малышей 4 мая — премьера постановки «Машенька и Медведь». Это интерактивная постановка, основанная на русской народной сказке, где актеры взаимодействуют со зрителями.

Для детей постарше — спектакль «Приключения звездного Цирколета». Здесь герои из космоса прямо на сцене театр устроят феерию из света, музыки и волшебства. Премьера состоится 5 мая.

Для подростков и их родителей покажут патриотическую постановку «Солдатская краюха», спектакль запланирован на 9 мая.

Концерты

Во вторник, 30 апреля, состоится концерт для детей и взрослых «Кошачья симфония на органе». В рамках перформанса прозвучит классическая музыка, посвященная кошкам. Зрители услышат фрагменты знаменитого мюзикла Cats и отрывки из музыки к спектаклю «Кошка, которая гуляет сама по себе». На сцене исполнятся такие российские хиты, как «Черный кот» и «Кошки — это кошки».

Мастер-классы

Детский кулинарный мастер-класс пройдет в Тюмени 28 апреля. Ребята самостоятельно смогу приготовить пирожное «Картошка» и лимонад.

Выставки

В праздничные выходные будет работать познавательная научно-интерактивная выставка «Внутри человека». Благодаря реалистичным экспонатам, дети познакомятся с анатомией человека и узнают ответы на самые необычные вопросы — Что мощнее — человеческое сердце или двигатель «Титаника», почему человек чихает или какой объем памяти есть в мозгах.

Интеллектуальные и спортивные игры

Интеллектуальная игра на знание мультиков пройдет в Тюмени 28 апреля. В рамках викторины также состоится музыкальная шоу-программа. Розыгрыш призов и дискотека. 28, 29 и 30 апреля загородом пройдут игры на свежем воздухе для всей семьи. В программе: веселые старты, гонки на велосипедах и многое другое.