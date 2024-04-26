26 апреля 2024

Тюменские депутаты отправились в зону паводка

Тюменские депутаты Чуйко и Савченко посетили зону паводка
© Служба новостей «URA.RU»
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Огнёво, паводок. Огнёво, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, потоп, стихийное бедствие, разлив
В зоне паводка работают депутаты Тюменской облдумы Фото:

В зону паводка отправились депутаты Тюменской облдумы Роман Чуйко и Николай Савченко. Они оказывают помощь людям, а также ведут разведывательные работы. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к тюменскому политическому бомонду.

«Чуйко курирует работу регионального ОНФ, который доставляет гуманитарную помощь жителям отрезанных деревень в Казанском районе. Савченко, как спецпредставитель губернатора по СВО, руководит тремя группами разведки с при помощи дронов», — сообщают собеседники агентства.

На данный момент в Тюменской области из-за паводка эвакуируют село Абатское. Возникла опасность затопления улиц села. Жители могут разместиться в ПВР.

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В зону паводка отправились депутаты Тюменской облдумы Роман Чуйко и Николай Савченко. Они оказывают помощь людям, а также ведут разведывательные работы. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к тюменскому политическому бомонду. «Чуйко курирует работу регионального ОНФ, который доставляет гуманитарную помощь жителям отрезанных деревень в Казанском районе. Савченко, как спецпредставитель губернатора по СВО, руководит тремя группами разведки с при помощи дронов», — сообщают собеседники агентства. На данный момент в Тюменской области из-за паводка эвакуируют село Абатское. Возникла опасность затопления улиц села. Жители могут разместиться в ПВР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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