Тюменские депутаты отправились в зону паводка

В зону паводка отправились депутаты Тюменской облдумы Роман Чуйко и Николай Савченко. Они оказывают помощь людям, а также ведут разведывательные работы. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к тюменскому политическому бомонду.
«Чуйко курирует работу регионального ОНФ, который доставляет гуманитарную помощь жителям отрезанных деревень в Казанском районе. Савченко, как спецпредставитель губернатора по СВО, руководит тремя группами разведки с при помощи дронов», — сообщают собеседники агентства.
На данный момент в Тюменской области из-за паводка эвакуируют село Абатское. Возникла опасность затопления улиц села. Жители могут разместиться в ПВР.
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В зону паводка отправились депутаты Тюменской облдумы Роман Чуйко и Николай Савченко. Они оказывают помощь людям, а также ведут разведывательные работы. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к тюменскому политическому бомонду. «Чуйко курирует работу регионального ОНФ, который доставляет гуманитарную помощь жителям отрезанных деревень в Казанском районе. Савченко, как спецпредставитель губернатора по СВО, руководит тремя группами разведки с при помощи дронов», — сообщают собеседники агентства. На данный момент в Тюменской области из-за паводка эвакуируют село Абатское. Возникла опасность затопления улиц села. Жители могут разместиться в ПВР.