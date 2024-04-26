Штормовой ветер в третий раз за декаду угрожает жителям ЯНАО

27 апреля 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Жителей ЯНАО предупреждают об усилении ветра 28 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Ямале 28 апреля ожидается усиление ветра до штормовых значений. В половине районов округа прогнозируется шторм, подобный тем, что прошли 17 и 23 апреля, сообщает пресс-служба Обь-Иртышского гидрометцентра. «На территории ЯНАО прогнозируются неблагоприятные погодные явления. В Приуральском, Тазовском, Шурышкарском, Надымском, Пуровском, Ямальском районах порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду», — сообщает ЕДДС Ноябрьска со ссылкой на прогноз Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы в telegram-канале. Средняя температура воздуха в округе прогнозируется на уровне от 1 до 6 градусов мороза. В отдельных районах воздух может прогреться до плюсовых значений, особенно на повышение температуры повлияет натекание облачности. Из-за погодных условий могут быть внесены корректировки в работу ледовой переправы и региональных автодорог. В округе 17 апреля произошел сильный шторм, региональные дороги были закрыты, в снежном плену оказались десятки машин. Похожая история произошла 23 апреля, машины с трассы Салехард-Аксарка пришлось эвакуировать спасателям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Ямале 28 апреля ожидается усиление ветра до штормовых значений. В половине районов округа прогнозируется шторм, подобный тем, что прошли 17 и 23 апреля, сообщает пресс-служба Обь-Иртышского гидрометцентра. «На территории ЯНАО прогнозируются неблагоприятные погодные явления. В Приуральском, Тазовском, Шурышкарском, Надымском, Пуровском, Ямальском районах порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду», — сообщает ЕДДС Ноябрьска со ссылкой на прогноз Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы в telegram-канале. Средняя температура воздуха в округе прогнозируется на уровне от 1 до 6 градусов мороза. В отдельных районах воздух может прогреться до плюсовых значений, особенно на повышение температуры повлияет натекание облачности. Из-за погодных условий могут быть внесены корректировки в работу ледовой переправы и региональных автодорог. В округе 17 апреля произошел сильный шторм, региональные дороги были закрыты, в снежном плену оказались десятки машин. Похожая история произошла 23 апреля, машины с трассы Салехард-Аксарка пришлось эвакуировать спасателям.