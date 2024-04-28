28 апреля 2024

Студенты ТИУ взяли серебро на международной олимпиаде по геодезии

© Служба новостей «URA.RU»
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Вузы города. Тюмень, тиу, тюменский индустриальный университет
Международная олимпиада прошла в Перми Фото:

Студенты из Тюменского Индустриального университета заняли второе место на Международной олимпиаде: геодезия, землеустройство и кадастр «ГЗК 2024 Гео-Вызов». Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

«Команда ТИУ заняла второе место на Международной олимпиаде по геодезии», — написали в telegram-канале Минобрнауки РФ. Олимпиада проходила в Перми.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени на базе ТИУ открыли класс интеллектуальной электроэнергетики. Идею создания нового учебного пространства реализовала СУЭНКО.

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Студенты из Тюменского Индустриального университета заняли второе место на Международной олимпиаде: геодезия, землеустройство и кадастр «ГЗК 2024 Гео-Вызов». Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ. «Команда ТИУ заняла второе место на Международной олимпиаде по геодезии», — написали в telegram-канале Минобрнауки РФ. Олимпиада проходила в Перми. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени на базе ТИУ открыли класс интеллектуальной электроэнергетики. Идею создания нового учебного пространства реализовала СУЭНКО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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