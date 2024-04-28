Студенты ТИУ взяли серебро на международной олимпиаде по геодезии

Международная олимпиада прошла в Перми
Студенты из Тюменского Индустриального университета заняли второе место на Международной олимпиаде: геодезия, землеустройство и кадастр «ГЗК 2024 Гео-Вызов». Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.
«Команда ТИУ заняла второе место на Международной олимпиаде по геодезии», — написали в telegram-канале Минобрнауки РФ. Олимпиада проходила в Перми.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени на базе ТИУ открыли класс интеллектуальной электроэнергетики. Идею создания нового учебного пространства реализовала СУЭНКО.
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