Студенты ТИУ взяли серебро на международной олимпиаде по геодезии

29 апреля 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Международная олимпиада прошла в Перми Фото: Денис Моргунов © URA.RU Студенты из Тюменского Индустриального университета заняли второе место на Международной олимпиаде: геодезия, землеустройство и кадастр «ГЗК 2024 Гео-Вызов». Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ. «Команда ТИУ заняла второе место на Международной олимпиаде по геодезии», — написали в telegram-канале Минобрнауки РФ. Олимпиада проходила в Перми. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени на базе ТИУ открыли класс интеллектуальной электроэнергетики. Идею создания нового учебного пространства реализовала СУЭНКО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студенты из Тюменского Индустриального университета заняли второе место на Международной олимпиаде: геодезия, землеустройство и кадастр «ГЗК 2024 Гео-Вызов». Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ. «Команда ТИУ заняла второе место на Международной олимпиаде по геодезии», — написали в telegram-канале Минобрнауки РФ. Олимпиада проходила в Перми. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени на базе ТИУ открыли класс интеллектуальной электроэнергетики. Идею создания нового учебного пространства реализовала СУЭНКО.