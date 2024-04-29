В деревне Тюменской области во время пожара погиб человек. Фото

30 апреля 2024 в 05:57 Размер текста - 17 +

В деревне полностью сгорел частный дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В деревне Есаулова (Тюменская область) на улице Придорожная случился пожар частного дома и надворных построек. В результате возгорания погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. «В первом часу ночи поступило сообщение о пожаре частного жилого дома и надворных построек на улице Придорожная в деревне Есаулова. Пожар был ликвидирован на площади 216 квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек», — написала пресс-служба ведомства. На момент прибытия пожарных наблюдалось горение дома по всей площади. В тушении было задействовано восемь единиц техники и 26 человек личного состава МЧС России по Тюменской области и противопожарной службы области. Фото: telegram-канал «МЧС Тюменской области» Фото: telegram-канал «МЧС Тюменской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деревне Есаулова (Тюменская область) на улице Придорожная случился пожар частного дома и надворных построек. В результате возгорания погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. «В первом часу ночи поступило сообщение о пожаре частного жилого дома и надворных построек на улице Придорожная в деревне Есаулова. Пожар был ликвидирован на площади 216 квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек», — написала пресс-служба ведомства. На момент прибытия пожарных наблюдалось горение дома по всей площади. В тушении было задействовано восемь единиц техники и 26 человек личного состава МЧС России по Тюменской области и противопожарной службы области.