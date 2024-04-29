29 апреля 2024
28 апреля 2024

В деревне Тюменской области во время пожара погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Дорога по улице Бурова-Петрова. Сетевые магазины. Курган, погорельцы, сгоревший дом
В деревне полностью сгорел частный дом Фото:

В деревне Есаулова (Тюменская область) на улице Придорожная случился пожар частного дома и надворных построек. В результате возгорания погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В первом часу ночи поступило сообщение о пожаре частного жилого дома и надворных построек на улице Придорожная в деревне Есаулова. Пожар был ликвидирован на площади 216 квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек», — написала пресс-служба ведомства.

На момент прибытия пожарных наблюдалось горение дома по всей площади. В тушении было задействовано восемь единиц техники и 26 человек личного состава МЧС России по Тюменской области и противопожарной службы области.

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В деревне Есаулова (Тюменская область) на улице Придорожная случился пожар частного дома и надворных построек. В результате возгорания погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. «В первом часу ночи поступило сообщение о пожаре частного жилого дома и надворных построек на улице Придорожная в деревне Есаулова. Пожар был ликвидирован на площади 216 квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек», — написала пресс-служба ведомства. На момент прибытия пожарных наблюдалось горение дома по всей площади. В тушении было задействовано восемь единиц техники и 26 человек личного состава МЧС России по Тюменской области и противопожарной службы области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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