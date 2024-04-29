В деревне Есаулова (Тюменская область) на улице Придорожная случился пожар частного дома и надворных построек. В результате возгорания погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«В первом часу ночи поступило сообщение о пожаре частного жилого дома и надворных построек на улице Придорожная в деревне Есаулова. Пожар был ликвидирован на площади 216 квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек», — написала пресс-служба ведомства.
На момент прибытия пожарных наблюдалось горение дома по всей площади. В тушении было задействовано восемь единиц техники и 26 человек личного состава МЧС России по Тюменской области и противопожарной службы области.
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В деревне Есаулова (Тюменская область) на улице Придорожная случился пожар частного дома и надворных построек. В результате возгорания погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. «В первом часу ночи поступило сообщение о пожаре частного жилого дома и надворных построек на улице Придорожная в деревне Есаулова. Пожар был ликвидирован на площади 216 квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек», — написала пресс-служба ведомства. На момент прибытия пожарных наблюдалось горение дома по всей площади. В тушении было задействовано восемь единиц техники и 26 человек личного состава МЧС России по Тюменской области и противопожарной службы области.