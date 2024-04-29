Голодный медведь угрожает лыжникам Ямала

Проснувшийся медведь вышел на лыжную трассу в ЯНАО

30 апреля 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Голодный медведь вышел на лыжню в Шурышкарском районе ЯНАО Фото: Размик Закарян © URA.RU Свежие следы медведя заметили на лыжной трассе в селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО. Жителей просят воздержаться от прогулок на природе в утреннее и вечернее время, — сообщают в официальном telegram-канале департамента природных ресурсов ЯНАО. «Специалисты „Службы по охране биоресурсов“ незамедлительно выехали на место, чтобы исследовать следы. Сейчас медведи уже начинают просыпаться и выходят из своих берлог», — сказано в сообщении. Сотрудники, обследовавшие следы зверя, рассказали, что медведю от трех до четырех лет. К накатанным лыжным трассам его приводит трудность продвижения через леса и остатки еды, забытые на дорогах. При встрече с медведем специалисты рекомендуют поднять руки вверх, начать громко разговаривать и ни в коем случае не убегать. Специалисты напоминают, что наибольшую активность медведи проявляют во время раннего утра и в сумерки. До выяснения направления движения зверя местных жителей настоятельно просят воздержаться от прогулок, а также не отпускать детей на лыжню без присмотра взрослых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свежие следы медведя заметили на лыжной трассе в селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО. Жителей просят воздержаться от прогулок на природе в утреннее и вечернее время, — сообщают в официальном telegram-канале департамента природных ресурсов ЯНАО. «Специалисты „Службы по охране биоресурсов“ незамедлительно выехали на место, чтобы исследовать следы. Сейчас медведи уже начинают просыпаться и выходят из своих берлог», — сказано в сообщении. Сотрудники, обследовавшие следы зверя, рассказали, что медведю от трех до четырех лет. К накатанным лыжным трассам его приводит трудность продвижения через леса и остатки еды, забытые на дорогах. При встрече с медведем специалисты рекомендуют поднять руки вверх, начать громко разговаривать и ни в коем случае не убегать. Специалисты напоминают, что наибольшую активность медведи проявляют во время раннего утра и в сумерки. До выяснения направления движения зверя местных жителей настоятельно просят воздержаться от прогулок, а также не отпускать детей на лыжню без присмотра взрослых.