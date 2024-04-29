29 апреля 2024
28 апреля 2024

Голодный медведь угрожает лыжникам Ямала

Проснувшийся медведь вышел на лыжную трассу в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Пробуждение гималайский медведя Гая после зимней спячки в зоопарке. Екатеринбург, медведь, гай
Голодный медведь вышел на лыжню в Шурышкарском районе ЯНАО Фото:

Свежие следы медведя заметили на лыжной трассе в селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО. Жителей просят воздержаться от прогулок на природе в утреннее и вечернее время, — сообщают в официальном telegram-канале департамента природных ресурсов ЯНАО.

«Специалисты „Службы по охране биоресурсов“ незамедлительно выехали на место, чтобы исследовать следы. Сейчас медведи уже начинают просыпаться и выходят из своих берлог», — сказано в сообщении.

Сотрудники, обследовавшие следы зверя, рассказали, что медведю от трех до четырех лет. К накатанным лыжным трассам его приводит трудность продвижения через леса и остатки еды, забытые на дорогах. При встрече с медведем специалисты рекомендуют поднять руки вверх, начать громко разговаривать и ни в коем случае не убегать.

Специалисты напоминают, что наибольшую активность медведи проявляют во время раннего утра и в сумерки. До выяснения направления движения зверя местных жителей настоятельно просят воздержаться от прогулок, а также не отпускать детей на лыжню без присмотра взрослых.

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Свежие следы медведя заметили на лыжной трассе в селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО. Жителей просят воздержаться от прогулок на природе в утреннее и вечернее время, — сообщают в официальном telegram-канале департамента природных ресурсов ЯНАО. «Специалисты „Службы по охране биоресурсов“ незамедлительно выехали на место, чтобы исследовать следы. Сейчас медведи уже начинают просыпаться и выходят из своих берлог», — сказано в сообщении. Сотрудники, обследовавшие следы зверя, рассказали, что медведю от трех до четырех лет. К накатанным лыжным трассам его приводит трудность продвижения через леса и остатки еды, забытые на дорогах. При встрече с медведем специалисты рекомендуют поднять руки вверх, начать громко разговаривать и ни в коем случае не убегать. Специалисты напоминают, что наибольшую активность медведи проявляют во время раннего утра и в сумерки. До выяснения направления движения зверя местных жителей настоятельно просят воздержаться от прогулок, а также не отпускать детей на лыжню без присмотра взрослых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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