Рослесхоз спрогнозировал пожары в Тюменской области

Пик пожаров в Тюменской области придется на май и июнь 2024 года

01 мая 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Лесные пожары будут угрожать Тюменской области в мае и июне Фото: Илья Московец © URA.RU Леса будут гореть в Тюменской области в мае и июне. Соответствующую карту с рисками возникновения лесных пожаров предоставил Рослесхоз. «В мае Тюменская область будет находиться в зоне риска возникновения лесных пожаров. В июне региону также будет угрожать огонь», — сообщается на карте рисков. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор ввел в регионе особый противопожарный режим. Во время ограничительных мер жителям и гостям региона запрещено посещать леса, жечь костры, а также использовать пиротехнику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Леса будут гореть в Тюменской области в мае и июне. Соответствующую карту с рисками возникновения лесных пожаров предоставил Рослесхоз. «В мае Тюменская область будет находиться в зоне риска возникновения лесных пожаров. В июне региону также будет угрожать огонь», — сообщается на карте рисков. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор ввел в регионе особый противопожарный режим. Во время ограничительных мер жителям и гостям региона запрещено посещать леса, жечь костры, а также использовать пиротехнику.