Рослесхоз спрогнозировал пожары в Тюменской области

Лесные пожары будут угрожать Тюменской области в мае и июне
Леса будут гореть в Тюменской области в мае и июне. Соответствующую карту с рисками возникновения лесных пожаров предоставил Рослесхоз.
«В мае Тюменская область будет находиться в зоне риска возникновения лесных пожаров. В июне региону также будет угрожать огонь», — сообщается на карте рисков.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор ввел в регионе особый противопожарный режим. Во время ограничительных мер жителям и гостям региона запрещено посещать леса, жечь костры, а также использовать пиротехнику.
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