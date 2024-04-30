30 апреля 2024
29 апреля 2024

Рослесхоз спрогнозировал пожары в Тюменской области

Пик пожаров в Тюменской области придется на май и июнь 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Посёлок Сосьва. Свердловская область, сгоревший лес, последствие пожара
Лесные пожары будут угрожать Тюменской области в мае и июне Фото:

Леса будут гореть в Тюменской области в мае и июне. Соответствующую карту с рисками возникновения лесных пожаров предоставил Рослесхоз.

«В мае Тюменская область будет находиться в зоне риска возникновения лесных пожаров. В июне региону также будет угрожать огонь», — сообщается на карте рисков.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор ввел в регионе особый противопожарный режим. Во время ограничительных мер жителям и гостям региона запрещено посещать леса, жечь костры, а также использовать пиротехнику.

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Леса будут гореть в Тюменской области в мае и июне. Соответствующую карту с рисками возникновения лесных пожаров предоставил Рослесхоз. «В мае Тюменская область будет находиться в зоне риска возникновения лесных пожаров. В июне региону также будет угрожать огонь», — сообщается на карте рисков. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор ввел в регионе особый противопожарный режим. Во время ограничительных мер жителям и гостям региона запрещено посещать леса, жечь костры, а также использовать пиротехнику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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