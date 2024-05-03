В Тюмени появится два новых сквера

Новые общественные пространства построят в двух районах Тюмени
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Благоустройство сквера Школьный. Тюмень , моор александр, парк, реконструкция
Оба сквера обустроят уже в этом году, пообещал глава Тюмени Кухарук Фото:

В районе дома №163 на Московском тракте скоро появится новая балгоустроенная территория. Общественное пространство обустроят к ноябрю, поделился планами в своем telegram-канале глава города Руслан Кухарук.

«В рамках благоустройства предусмотрены первоочередные работы по водопонижению. Это актуальная тема для района. Кроме этого, строители установят освещение, благоустроят спортивные площадки, установят туалет», — рассказал Кухарук. Он дал поручение сделать больше парковок со стороны дороги.

Еще одна озелененная и благоустроенная территория появится на улице Новоселов. Разделенный на несколько зон сквер застройщик обустроит в июле, ко дню города, сообщил Кухарук.

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В районе дома №163 на Московском тракте скоро появится новая балгоустроенная территория. Общественное пространство обустроят к ноябрю, поделился планами в своем telegram-канале глава города Руслан Кухарук. «В рамках благоустройства предусмотрены первоочередные работы по водопонижению. Это актуальная тема для района. Кроме этого, строители установят освещение, благоустроят спортивные площадки, установят туалет», — рассказал Кухарук. Он дал поручение сделать больше парковок со стороны дороги. Еще одна озелененная и благоустроенная территория появится на улице Новоселов. Разделенный на несколько зон сквер застройщик обустроит в июле, ко дню города, сообщил Кухарук.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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