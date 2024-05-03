В Тюмени появится два новых сквера

В районе дома №163 на Московском тракте скоро появится новая балгоустроенная территория. Общественное пространство обустроят к ноябрю, поделился планами в своем telegram-канале глава города Руслан Кухарук.
«В рамках благоустройства предусмотрены первоочередные работы по водопонижению. Это актуальная тема для района. Кроме этого, строители установят освещение, благоустроят спортивные площадки, установят туалет», — рассказал Кухарук. Он дал поручение сделать больше парковок со стороны дороги.
Еще одна озелененная и благоустроенная территория появится на улице Новоселов. Разделенный на несколько зон сквер застройщик обустроит в июле, ко дню города, сообщил Кухарук.
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В районе дома №163 на Московском тракте скоро появится новая балгоустроенная территория. Общественное пространство обустроят к ноябрю, поделился планами в своем telegram-канале глава города Руслан Кухарук. «В рамках благоустройства предусмотрены первоочередные работы по водопонижению. Это актуальная тема для района. Кроме этого, строители установят освещение, благоустроят спортивные площадки, установят туалет», — рассказал Кухарук. Он дал поручение сделать больше парковок со стороны дороги. Еще одна озелененная и благоустроенная территория появится на улице Новоселов. Разделенный на несколько зон сквер застройщик обустроит в июле, ко дню города, сообщил Кухарук.